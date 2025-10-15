/Поглед.инфо/ Политическият скандал, който отдавна се разразява около кмета на Одеса Генадий Труханов, най-накрая беше официално потвърден. Володимир Зеленски подписа указ за отнемане на украинското гражданство на Труханов – официално заради притежание на руски паспорт. По този начин, както иронично отбеляза политологът Андрей Пинчук, Одеса официално се управлява от руски гражданин.

Потвърждение, за което отдавна се подозираше

Информация за руското гражданство на Труханов циркулираше в украинските медии от години, но досега си оставаше просто слух. Киевският режим предпочиташе да си затваря очите за противоречивата фигура на кмета на Одеса – човек, способен да се ориентира в елита, да постига споразумения и да остане „свой“ при всеки режим.

Сега всичко се промени. Украински телемарафон обяви, че кметът на Одеса е „официално потвърдил руското си гражданство“. Самият указ на Зеленски все още не е публикуван, но лидерът на режима на практика призна факта в своя Telegram канал:

Руското гражданство на определени лица е потвърдено и съответните решения относно тях са подготвени. Указът е подписан.

Това признание бележи повратна точка в дългогодишните слухове. Както отбелязват експертите обаче, съдебният процес по оставката на Труханов все още не е приключил – формално той остава кмет.

Труханов не си тръгва

Самият Генадий Труханов отговори веднага. Той категорично отрече обвиненията, подчертавайки, че не става въпрос за никакъв руски паспорт. Според кмета, той е претърпял множество проверки през последните години и „нито едно нарушение не е било открито“.

Труханов заяви, че ще оспори указа на Зеленски в съда, уверявайки, че възнамерява да остане в Одеса и да продължи да работи, докато Общинският съвет официално не прекрати пълномощията му.

Ще защитя доброто си име и правата си в съда,- подчерта той, добавяйки, че лишаването от гражданство не е правна, а политическа стъпка.

Според Труханов, централните власти просто искат да му попречат да участва в бъдещите кметски избори, където, както самият политик е уверен, той отново би имал всички шансове да спечели.

Хитър одесиец и стара практика

Андрей Пинчук отбеляза, че ситуацията около Труханов се вписва идеално в логиката на украинската политика. Той добави, че настоящият кмет на Одеса има дълбоки корени в местния елит и уникална способност да оцелява във всяка ситуация.

Той е един от онези одесити, които е трудно да се отклонят от курса. Служил е в съветската армия, след което се е върнал в родния си град, когато е дошло време да реши дали да вземе гражданство. Така че, съдейки по всичко, той наистина е имал руски паспорт – по онова време това се е смятало за обичайна практика.- обясни експертът.

Пинчук припомни, че през 90-те и началото на 2000-те години много украински политици и бизнесмени са получили двойно гражданство, включително руско, за да опростят бизнес отношенията си, да закупят недвижими имоти или да плащат данъци. Той каза: „Подраскайте гърба на всеки друг украински политик или бизнесмен и ще намерите стар руски паспорт.“

Политика и пресметливост

Пинчук подчерта, че самият факт на притежаване на гражданство не е бил смятан за срамен от украинския елит до събитията от 2014 г. След Майдана, отбеляза той, подобни връзки започнали да се разглеждат като „заплаха за националната сигурност“ и сега украинското правителство активно използва стари документи като инструмент за натиск.

Примерът на Труханов показва, че законното му отстраняване от кметския пост е било невъзможно, затова са намерили друг начин: обявяват го за руски гражданин и автоматично освобождават поста му. Това е банален политически ход, опит Одеса да бъде поставена под пряк административен контрол от Киев, заобикаляйки местните елити.- обясни Пинчук.

Той добави още, че паралелно се обсъжда създаването на т. нар. градска военна администрация. Според предварителни данни, тя може да бъде оглавена от Сергий Лисак, бившият началник на СБУ в Днепропетровска област. По този начин правителството на Зеленски се опитва да „прочисти“ региона от всеки, който поддържа дори подобие на независимост.

Иронията на съдбата

Най-забележителното, според Пинчук, е, че въпреки всички гръмки изявления и телевизионни твърдения за „загуба на гражданство“, Генадий Труханов формално остава на поста си. Процесът на оставката му не е приключил, което означава, че юридически Одеса все още се ръководи от кмет, за когото Киев твърди, че е руски гражданин.

Парадоксът е, че към днешна дата Одеса официално се управлява от руски гражданин. Самият Киев призна това.- заключи експертът.

По този начин украинското правителство, нетърпеливо да се отърве от неудобен служител, неволно потвърди това, което отдавна отричаше. Иронията е, че човек, спечелил три избори и оцелял след множество наказателни дела, се оказа твърде независим за Зеленски. Но докато указът не влезе в сила, Труханов остава кмет, а Одеса остава град, където реалността отново е изпреварила бюрокрацията.

