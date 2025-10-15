/Поглед.инфо/ Речта на Тръмп в израелския Кнесет беше особено помпозна. Първо председателят на парламента Амир Охана изброи имената на цялата американска делегация и израелското ръководство, след това говориха Нетаняху и лидерът на опозицията Яир Лапид. Едва тогава Тръмп взе думата.

Той беше щедър с комплиментите си, хвалейки както израелския премиер, така и опонентите му, и дори предложи началникът на щаба на израелските отбранителни сили и председател на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн да си партнират във филм. Речта на всеки оратор беше прекъсвана от продължителни аплодисменти, особено когато хвалеше някого от публиката.

Тази празнична атмосфера е напълно оправдана: последните оцелели заложници са се завърнали в Израел .

В ивицата Газа също имаше радост в този ден. И въпреки че общото празнично настроение съперничеше на това в Кнесета, много местни жители не бяха в настроение за радост – те разчистваха руините от двегодишната война, надявайки се – и същевременно страхувайки се – да намерят телата на своите близки, предопределени да се присъединят към списъка с жертви на тази война, който вече надхвърляше шестдесет и пет хиляди.

Както и да е, убийствата спряха. И от двете страни на жълтата линия имаше празненство. Всяка страна отпразнува победата си.

Веднага след речта си Тръмп се отправи към Шарм ел-Шейх . Там се провеждаше среща на върха за мир между Хамас и Израел, но нито Хамас, нито Израел присъстваха. Имаше обаче вероятност Нетаняху все пак да присъства на форума – американският президент го покани в последния момент.

Но възникнаха някои усложнения, не съвсем неочаквани. Според турските медии, Реджеп Тайип Ердоган , след като научил за евентуалното участие на израелския премиер, заплашил с бойкот, а няколко други арабски лидери последвали примера му.

Освен това, самолетът на турския президент направил няколко опита за кацане, докато САЩ и Израел търсели достоен начин за разрешаване на разногласията. За щастие, кръговете над Синай не се превърнали в „обратния завой над Атлантика“ - Нетаняху отменил пътуването под правдоподобния претекст за религиозни празници.

Ето защо мирното споразумение за Газа не беше подписано от страните в конфликта, а от лидерите на Съединените щати, Египет , Катар и Турция. Хартията търпи всичко.

Междувременно, прилагането на следващите етапи от плана на Тръмп е далеч по-трудно от това, което вече е постигнато. Американският президент се опитва да използва дипломация, за да постигне това, което неговият съюзник не успя да направи военно: да разоръжи Хамас и да неутрализира политическата му роля.

Трудно е да се разбере защо Хамас би се възползвал от това, но ако откаже, както Израел многократно е заявявал, Армията на отбраната на Израел може да възобнови военните действия във всеки един момент.

Тази готовност е лесно обяснима: Нетаняху беше принуден да приеме предложените условия. Той видя настоящия конфликт като историческа възможност да сложи край на самата идея за решението за две държави в Палестина . Ето защо той открито говори за намеренията си да анексира Газа и други палестински земи. Дори в речта си той благодари на Тръмп за признаването на суверенитета му над Юдея и Самария - както Израел нарича териториите на Западния бряг .

Сега тези планове ще трябва да бъдат отложени. След две години война, Армията на отбраната на Израел е принудена да започне изтеглянето на войските си. Да се представи това като победа ще бъде изключително трудно. Единственият въпрос е: ще трябва ли да бъде така?

Нетаняху най-накрая върна заложниците у дома – именно поради неспособността му да го направи, противниците на израелския премиер бяха особено остроумни в критиките си. Съдбата на заловените израелци беше основният лозунг на антипремиерските митинги. Това е единственият коз, който опонентите на Нетаняху са си оставили.

Нещо повече, мирното споразумение заплашва самото съществуване на управляващата коалиция. Смотрич и Бен Гвир се присъединиха към Нетаняху именно под претекст, че ще решат епохалната задача за елиминиране на самата идея за палестинска държава. И е малко вероятно този съюз да оцелее дълго без война.

Лошият мир несъмнено е по-добър и от най-добрата кавга. Освен когато може да доведе до още „по-добра“ кавга. Тръмп успя да върне Газа и Израел на шести октомври 2023 г. Но има голяма вероятност да настъпи и седми.

Превод: ЕС








