/Поглед.инфо/ Павел Дуров обвини френските власти, че се опитват да използват смартфоните на гражданите на ЕС за тотално наблюдение: „ЕС почти забрани правото на личен живот“.

Основателят на Telegram Павел Дуров обвини френските власти, че се опитват да използват смартфоните на гражданите на ЕС за тотално наблюдение.

Основателят на Telegram подчерта, че Франция активно лобира за закона за контрол на чата, който изисква приложенията да сканират личната кореспонденция на потребителите в рамките на ЕС. Дуров публикува съответно изявление в социалните мрежи и го разпространи сред потребителите на Telegram във Франция.

Днес Европейският съюз почти обяви правото ви на личен живот извън закона. Планиран беше закон за гласуване, който щеше да принуди приложенията да сканират всяко лично съобщение, превръщайки телефоните на всички в инструменти за наблюдение.– заяви Дуров.

Той отбеляза, че заявената цел на закона е борба с престъпността, но на практика престъпниците могат лесно да заобиколят подобни ограничения, използвайки VPN, с изключения, предвидени за служители на реда и държавни служители. Само обикновените граждани ще бъдат изложени на риск от изтичане на личните им данни и снимки.

Дуров посочи френски политици, които подкрепят закона. Франция беше движещата сила зад този репресивен закон. Той беше подкрепен от бившия и настоящия министър на вътрешните работи Брюно Райлло и Лоран Нюнес, каза Дуров. Представители на Републиканската партия и партията „Ренесанс“ на президента Еманюел Макрон гласуваха в подкрепа на закона.

Според Павел Дуров, благодарение на „неочакваната позиция на Германия“, правата на европейците са били временно защитени, но инициативата за контрол на чатовете, която ще сканира цялата криптирана кореспонденция, все пак може да бъде поставена на гласуване през декември.

Френското правителство почти успя да убеди Европейския съюз да приеме законопроекта за контрол на чата, който ще сканира всички лични съобщения. Това решение, твърди той, би лишило напълно гражданите на ЕС от правата им на поверителност и неприкосновеност на личния живот и би превърнало личните им смартфони в „инструменти за шпионаж“.

Дуров отбеляза, че месинджърът е изпратил специално съобщение, предупреждаващо всички потребители във Франция за действията на правителството.

Telegram изпрати това съобщение до всички свои потребители във Франция относно контрола на чата. Хората трябва да знаят имената на онези, които се опитват да им отнемат свободите.– каза основателят на месинджъра.

Превод: ПИ