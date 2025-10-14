/Поглед.инфо/ Петър Волгин коментира в предаване с Георги Стамболиев състоянието на Евросъюза към днешна дата.

- ЕС ще бъде ли пометен от патриотичната вълна?

- Какво е ЕС - бюрокрация, зависимости, ограничени правомощия и компетентност? Отстрани изглежда, че ЕС е пред разпад.

- Менталното състояние на повечето лидери на ЕС - страхове, параноя, русофобия и до болка повтаряната "хибридна война".

- Наистина ли в Европа се готвят за война с Русия?

- Разединена ли е Обединена Европа?

/ВИДЕО/

