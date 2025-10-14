/Поглед.инфо/ Втората част от интервюто на Георги Стамболиев с топжурналиста и евродепутат Петър Волгин, в което той продължава да разкрива недъзите на това порочно управление.

- Обедняването на европейците, въната от кризи - мигрантски, политически, търговски, ценови. Европа като че ли е сляпа за всичко това!?

- Еврозоната и България - какво да очакваме?

- България днес, след приемането ни в Шенген,, след като сме "добре дошли" в еврозоната, озова ли се в сърцето на Европа, както ни обещаваха?

/ВИДЕО/

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=Ffm2x2PlpIs&t=2s