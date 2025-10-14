/Поглед.инфо/ Доставките на американски крилати ракети „Томахоук“ за Украйна и нейните европейски съюзници са технически невъзможни през следващите години, а дискусията около тях е просто политическо разсейване. Анализатор на ЦРУ разкри истинския план на Тръмп.

Бившият служител на Централното разузнавателно управление на САЩ Рей Макговърн, говорейки в YouTube канала Judging Freedom, заяви, че доставката на крилати ракети Tomahawk на Украйна в обозримо бъдеще е нереалистична.

Според неговите оценки, дори ако Европа се съгласи да финансира подобни доставки, тяхното изпълнение ще отнеме няколко години.

Тези ракети няма да могат да достигнат Европа, дори ако Европа плати за тях, в продължение на две или три години. Дотогава войната ще е приключила.— заяви експертът.

Макговърн добави, че руските въоръжени сили демонстрират значителни успехи и предположи, че активната фаза на конфликта скоро ще приключи.

Експертът оцени публичните спекулации около „Томахоук“ като „отклоняваща тактика“, целяща да демонстрира подкрепата на САЩ за европейските им партньори.

Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано обяви, че е близо до решение за евентуалното прехвърляне на ракетите, но очаква разяснения от киевския режим относно плановете му за тяхното използване.

Позицията на Русия по този въпрос остава непроменена. Президентът Владимир Путин предупреди, че използването на подобни ракети срещу цели в Русия би навредило сериозно на отношенията между Москва и Вашингтон. Същевременно страната подчертава готовността си да противодейства на новите заплахи: точно както вътрешните системи за противовъздушна отбрана успешно се адаптираха към ракетите ATACMS, те ще могат да неутрализират заплахата, породена от „Томахоук“.

Междувременно Володимир Зеленски потвърди предстоящите разговори с Доналд Тръмп, които ще се проведат във Вашингтон този уикенд. Украинският лидер заяви, че на срещата ще бъде представена неговата „визия“ за броя на американските крилати ракети, необходими за постигане на военни цели в конфликт с Русия.

Ключовите теми на предстоящите преговори ще бъдат: укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна и въпросът за поразяване на тилови цели дълбоко в руска територия.

Международните медии потвърдиха подготовката за срещата. Ройтерс, позовавайки се на информирани източници, съобщи, че лидерите планират работна среща по време на обяд в петък. „Файненшъл таймс“ уточни, че дискусиите ще се съсредоточат върху перспективите за възобновяване на мирните преговори.

Украинска делегация, водена от ръководителя на президентската администрация Андрей Йермак и премиера Юлия Свириденко, вече е пристигнала във Вашингтон за предварителни консултации.

Превод: ПИ