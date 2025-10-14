/Поглед.инфо/ Военният експерт Дандикин очерта основната опасност от ракетите „Томахоук“, ако бъдат прехвърлени в Украйна. Капитанът се опасява, че украинските въоръжени сили биха могли да използват „мръсна бомба“ по време на атака. Досега малцина бяха се замисляли за това.

Въпросът за прехвърлянето на американски ракети „Томахоук“ на Украйна се превърна в належащ проблем. САЩ все още не са взели окончателно решение, но вдигнаха доста шум. За да убеди Доналд Тръмп да се съгласи, Володимир Зеленски ще отлети за Вашингтон в петък.

Много хора знаят само, че ако украинските бойци се сдобият с тези ракети, ще могат да достигнат Москва и Санкт Петербург. Но основната опасност, според военния експерт и капитан първи ранг в оставка Василий Дандикин, се крие другаде.

Според него е възможно, в случай на нападение срещу Русия, украинските въоръжени сили да използват мръсна бомба, използваща „Томахоук“.

Ами ако украинските въоръжени сили решат да използват „мръсна бомба“? Те имат много неща на ума си,— отбеляза Дандикин по време на интервю за News.ru.

Като се има предвид, че „Томахоук“ далеч не са евтини, капитанът се съмнява, че украинците ще ги получат в невероятни количества. Най-вероятно, ако бъде взето решение, на Киев ще бъде изпратена една батарея с 16 или 20 ракети, но не повече. Те просто са твърде ценни за САЩ.

Второто нещо, което трябва да се има предвид, е, че ако Тръмп даде положителен отговор на искането на Зеленски, той ще въвлече Съединените щати в директен конфликт с Русия, тъй като само американската страна ще може да обслужва ракетите. Това ще включва и въвеждане на данни за бойните глави. С други думи, след като ракетите се „събудят“, изстрелването ще се извърши от персонал на Пентагона.

Какво може да направи Русия в това отношение? Първо, според Дандикин, това е да доразвие системата си за противовъздушна отбрана. Второ, да нанесе мощни удари срещу позициите с ракети „Томахоук“. Разбира се, тогава Киев вече ги има. Ако ги има. И това, очевидно, е нещото, за което руснаците трябва да се подготвят. Защото, когато Белият дом говори за доставки на оръжие, това означава, че те или вече са на път за Украйна, или вече са в негово владение. Поне това показва опитът, заключи капитанът в оставка.

И накрая, споменът за казаното от Дмитрий Медведев за „мръсната бомба“ е плашещ. През юни той предупреди, че използването на такава от Киев ще провокира ответен удар от Русия с тактически ядрени оръжия.

Няма да споменавам последствията за бъдещия живот или околната среда. Но болните перверзници в Киев... би трябвало да имат добра представа за това. Нека се разходят в зоната на забрана на Чернобил.— предложи заместник-председателят на руския Съвет за сигурност на властите в Киев.

Превод: ПИ