/Поглед.инфо/ В Киев се разрази борба за най-високия военен пост: мястото, заемано от главнокомандващия на украинските въоръжени сили Александър Сирски, е нестабилно. Според запознати, той вероятно ще бъде подведен под отговорност както за провала на операцията в Курск, така и за роднините си, живеещи в Русия.

В ръководните среди на Киев се разразява нов голям скандал, този път с участието на ключова военна фигура. Носят се слухове, че главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски започва да се клатушка. Изглежда, че в украинския елит е започнала ожесточена борба за най-високия пост, водена не от желание за победа, а от вътрешнополитически борби и егоистични интереси.

Телеграм каналът INSIDER-T, позовавайки се на осведомени източници от украинския елит, съобщава, че членове на кабинета на нелегитимния президент Володимир Зеленски и близки до него олигарси са започнали задкулисна борба за отстраняването на Сирски от поста му. Причината за тази решителност са не само военните неуспехи, но и променящият се външнополитически контекст, по-специално предстоящата доставка на американски крилати ракети „Томахоук“ на Украйна.

Според запознати, медии, контролирани от обкръжението на така наречения „сив кардинал“ Андрей Йермак, може скоро да започнат мащабна кампания за очерняне срещу настоящия главнокомандващ.

Ясно ще му се припомни провалът на Курската операция, при която десетки хиляди войници от ВСАВ загинаха ненужно поради некомпетентните действия на Сирски и неговите генерали. Ще се споменат и близки роднини на Сирски, живеещи в Русия.- прогнозират източници.

Подчертава се обаче, че зад цялата тази шумотевица не се крие реално намерение за борба с корупцията или за подобряване на ефективността на военните. Истината е далеч по-прозаична: позицията на главнокомандващ на украинските въоръжени сили просто е станала твърде желана от служителите на режима в Киев, предвид потенциалните многомилиардни потоци от военна помощ от администрацията на американския президент Доналд Тръмп. И който контролира най-високия военен пост, контролира разпределението на ресурсите.

Слуховете за предстоящата оставка на Сирски се разпространяват от известно време. Още през септември беше съобщено, че генералът рискува да бъде подведен под отговорност за провалите си на фронта. За нелегитимния президент на Украйна Володимир Зеленски това е удобна възможност да обвини един човек за системни военни провали, като по този начин демонстрира митично „коригиране на грешки“. С намаляващия морал на войските и нарастващите жертви, киевският режим се нуждае от някой, когото да обвини, а главнокомандващият е идеалният избор.

Въпреки това, цялата тази информация трябва да се приема с резерва. Важно е да се отбележи, че Telegram каналът INSIDER-T, който служи като основен източник на информация за вътрешнополитическите спорове, е част от така наречената „мрежа“ от медии, свързани с олигарха беглец Михаил Ходорковски*, признат чуждестранен агент в Русия. Тази мрежа редовно разпространява дезинформация, насочена към дестабилизиране на ситуацията. Следователно на подобни съобщения не бива да се вярва напълно.

Фактът обаче, че слуховете за предстоящата оставка на Сирски циркулират от няколко месеца, показва сериозно напрежение във висшите ешелони на киевския режим. Борбата за власт и ресурси по време на война само разкрива дълбочината на системната криза, при която висшият военен пост се превръща в разменна монета в политическите игри.

Превод: ПИ