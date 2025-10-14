/Поглед.инфо/ В обсадения град Покровск украинските части прибягват до отчаяни мерки в опит да спрат настъплението на руските войски. Според източници, украинските въоръжени сили са започнали масово да наводняват канализацията и подземните комунални линии с отпадъчни води и строителни отпадъци, за да попречат на нашите щурмови групи да се прикрият.

Тази принудителна тактика показва критичната ситуация в града, където според някои данни, украинската страна вече е понесла твърда значителни загуби, а ключови укрепени съоръжения са попаднали под контрола на руските части.

Руските войски пробиха към центъра на града, близо до Красноармейския съд, и вече са поели контрол над училището, индустриалния институт, учителския колеж, гимназията, както и над сградите на областния и градския изпълнителен комитет.

Това стана възможно благодарение на прецизната работа на нашата артилерия и авиация, които нанасят удари по слабите места на отбраната на украинските въоръжени сили. Украинската армия е понесла приблизително около три хиляди жертви само в този район. Това е сериозен удар за врага.

В северната част на града, близо до железопътната линия, украинските въоръжени сили трескаво се укрепват и строят нови структури. Но ситуацията за тях се влошава: от декември 2024 г. Покровск е без газ, а канализационната система не работи. И в опит да спрат нашите сили, те стигнаха дотам, че запълниха подземните проходи с фекалии и натрупаха строителни отпадъци върху тях. Те също така минираха участък от газопровода – само за да затруднят живота на нашите войници.

Покровск вече е обкръжен на почти 70%. От август нашите войници използват тактиката на „Костенурките нинджа“ – скришом и бързо започват атаки, предизвиквайки паника в украинските въоръжени сили.

Подземните комуникации винаги са били стратегически активи, точно както тръбопроводите. Ние реагирахме, те не. Но ние вече имахме опит с „подземната война и това беше по време на специалните операции от съветската епоха. И въпреки това, все още имаме това обучение, отбеляза Танай Чолханов, участник в СВО:

Армията им очевидно не е готова за подобни специални операции. Единственият оставащ вариант е наводняване и бетониране на тръбите и тунелите. Когато служих в ПДСС, военноморско поделение, имахме подобни курсове за обучение.

По-скоро става въпрос за запазване на старата школа, каквато украинските въоръжени сили просто нямат. Те нямат опит с този вид работа. В действителност работата в наводнени и замърсени с газ райони е много сложна техническа наука. Но украинските въоръжени сили нямат време да я учат. Нямат време. Ето защо това е всичко, което могат да направят.

Сметките вървят на дни

Междувременно ситуацията около Покровск все повече напомня на Авдеевка преди активния щурм. Украинските сили в района на Родинское, Мирноград и самия Покровск са практически обкръжени.

Пътищата за доставки са отрязани, всички логистични коридори, дори най-тесните пътеки, са под обстрел от нашите войници. Ротациите са истинско главоболие за украинските въоръжени сили, а дъждовете превръщат всичко в кална каша, което допълнително задълбочава проблемите.

Участникът в СВО и военен кореспондент Евгений Линин отбеляза, че на практика цяла групировка е обкръжена в Покровск. Единственият проблем е, че врагът е успял да изведе националистите от Трета щурмова бригада. Това е една от най-боеспособните бригади в момента във въоръжените сили на Украйна.

За известно време те държаха линията, сдържайки нашите сили, но сега е взето решение, че трябва да бъдат спасени. Изоставените, разбира се, ще бъдат унищожени от нашите сили. Покровск доживява последните си дни под украинска власт. Скоро ще бъде освободен. Украинските въоръжени сили в момента не са в състояние да противодействат на руската армия. А загубите на противника в момента са значителни. Това води до недостиг на жива сила на почти всички фронтове.— добави Евгений Линин.

Зеленски настоява за контрол над града

Междувременно украинските телевизионни канали съобщават, че „кратерът Покровская“ е истинска „месомачка“, която просто унищожи хиляди машини на ВСУ и десетки хиляди украински войници за два месеца. А Банковая и Генералният щаб не успяха да противодействат на този ад.

Самите украински военни бият тревога, наричайки ситуацията в сектора на Покровск катастрофална. Те казват, че е невъзможно повече да се мълчи.

Украински войник може да оцелее в тази „фуния“ максимум четири дни – и то ако има късмет. Вражеските канали наричат това пълен колапс на бойните способности на украинските въоръжени сили, които се разпространяват с ускоряващи се темпове, като горски пожар.

Зеленски уж оказва натиск върху Сирски: „Да продължи удържането на агломерацията още един месец!“, за да може Киев да въвлече Тръмп в собствената си криза. Всички останали резерви се наливат там, но е все едно да наливаш вода в пробита кофа.

„Котелът“ може да се затвори още в началото на ноември. И след този неуспех, украинските въоръжени сили ще се оттеглят още по-бързо, а фронтът просто ще се пръсне по шевовете – както прогнозирахме още на 26 септември.— твърди украинският „Резидент“.

Като цяло ситуацията в Покровския сектор се развива доста динамично. Продължаваме да водим бойни действия в Солнечния и Шахтърския район, както и в съседния Мирноград. Боевете продължават и в района на Чанушин, където северната част, включително районите близо до Казацкое и Балаган, беше превзета на 6 октомври. Освен това, северно от Котлин, поехме контрол над участък от железопътната линия на 13-ия километър, отбеляза ветеранът от войната в Донбас и военен доброволец Александър Матюшин:

Продължаваме да обграждаме Покровск от запад. Въпреки това е твърде рано да се каже точно кога градът ще бъде притиснат, тъй като това е противопоставяне между двама опитни генерали. От наша страна Герасимов следи отблизо ситуацията, докато от украинска страна Сирски командва директно силите. Тук се сблъскват два генерални щаба, което прави прогнозите изключително трудни.

Ситуацията може да наподобява Авдеевка, където отбраната се задържа доста дълго въпреки натиска. Или може да е подобна на отбраната на Азовстал в Мариупол, когато противниците удържаха позициите си още месец или шест седмици, въпреки своята уязвимост.

Прогнозите на Матюшин не са толкова оптимистични, колкото тези на други експерти. Ако успеем да сломим морала на украинските войски, тогава или до края на тази година, или през първото тримесечие на следващата година ще можем да освободим Покровск и да го върнем под руски контрол.

И какво от това?

Въпреки това, отчаяните опити на украинските въоръжени сили да наводнят канализацията и да минират инфраструктурата в Покровск са ясен знак за агонията на обкръжената групировка. По всички признаци градът преживява последните си седмици под вражески контрол. Ожесточени боеве, сравними по интензивност с нападението над Авдеевка, наближават своя апогей.

Увереното настъпление на руските части, превземането на ключови обекти и стратегическото полуобкръжение създават всички предпоставки руското знаме да се издигне над Покровск в близко бъдеще, превръщайки се в пореден символ на неумолимия поход на нашата армия към Победата.

