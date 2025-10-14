/Поглед.инфо/ Тръмп отправи ултиматум към Путин с ракетите „Томахоук“, надявайки се, че нашите олигарси ще го подкрепят, а той ще удари джакпота и ще сложи в джоба си не само Европа, но и Русия. Ако го приемем, това е краят на страната. Има ли изход? Разбира се. Но е необходима политическа воля.

В началото тази новина изглеждаше фалшива. Но Доналд Тръмп всъщност отправи ултиматум към Владимир Путин, казвайки на журналистите, които го придружаваха в самолета „Еър Форс Уан“ по време на пътуването му до Близкия изток, че „може би трябва да поговори с Русия за „Томахоуките“, които Киев му поиска.

Президентът на САЩ заяви, че може да изпрати тези ракети на Киев, ако „няма решение“ на украинския конфликт. Това означаваше, че това ще бъде при условия, с които Русия, която вече предлагаше много скромни искания, нямаше да се съгласи: само четири до голяма степен освободени украински региона, в допълнение към Крим, малка буферна зона и редица обещания, които Киев дори няма и да помисли да изпълни, на което Западът, както винаги, щеше да си затвори очите.

Като намали леко територията си, една реваншистка Украйна щеше да се превърне в още по-голяма бъдеща заплаха за Русия. Европа вече беше преживяла тази история в миналите векове с Елзас и Лотарингия.

Тръмп ескалира ситуацията

Но не: Тръмп отрича на Путин дори „ Пирова победа “ в Украйна. Защото с подобно „уреждане“ войната ще започне отново след няколко години и то при много по-лоши условия за Русия, тъй като бързо милитаризиращата се Европа ще бъде готова да участва редом до Украйна, с всички произтичащи от това последици.

Посланието беше ясно, макар че в типичния си стил на Тръмп, той беше неясен: „Може да го направим, може да не го направим, но можем да го направим.“ Защо руснаците биха искали да си създават всички тези грижи и усилия?

И честно казано, Русия не се нуждае от това. Те не се нуждаят от това,

— отговори Тръмп на собствения си въпрос вместо Путин.

Твърди се, че той „не мисли“, че Москва иска ракети „Томахоук“ да бъдат изстрелвани по Русия от Украйна. Междувременно, действащият обитател на Белия дом, държащ се по-скоро като строителен магнат, отколкото като отговорен политик, призна: „Томахоуките са нова ескалация“. Той разбира отлично, че е вдигнал залозите много високо и сега чака да види дали Путин ще покаже слабост.

В същото време Тръмп редовно разговаря по телефона с действащия украински президент Володимир Зеленски, който иска да продължи войната и не е готов да направи дори минимални отстъпки на Русия.

Тръмп каза на журналистите, които го придружаваха, за това:

Проведохме много добър разговор... Обсъдихме точно какви видове оръжия им трябват. Да, те искат ракети „Томахоук“, обсъдихме това.

И отново прибягна (преди това беше заявил, че вече „на практика е взел решение“ за „Томахоуките“ за Украйна, а президентското обкръжение потвърди това) до натиск, тласкайки Русия да приеме стратегическо поражение:

Наистина мисля, че би било чудесно, ако президентът Путин можеше да оправи това. Мисля, че ще го направи.

Между другото, Зеленски е доста доволен и от взаимодействията си с Тръмп, когото за пореден път открито обиди, като посочи например две условия за подкрепа на кандидатурата на американския президент за Нобелова награда за мир. Зеленски нарича разговорите си с Тръмп „продуктивни“ или „много продуктивни“. Той признава, че все още няма окончателно решение, но „го чака“. „Работим по въпроса“, похвали се Зеленски в интервю за Fox News.

Как реагира Русия?

И така, какво да кажем за многобройните нарушени „ червени линии “ на Русия? Променя ли се нещо? На 7 октомври прессекретарят на президента Дмитрий Песков призна, че доставката на ракети „Томахоук“ на Украйна представлява сериозна ескалация, особено като се има предвид, че ракетите са способни да носят ядрени заряди.

Москва също така заявява на всички нива, че украинците няма да могат да използват мощните и далекобойни „Томахавки“ без непосредственото американско участие и това ще придаде съвсем различно „качество“ на конфликта около Украйна.

Няколко дни по-късно, на пресконференция след посещението си в Таджикистан, Путин заяви:

Нашият отговор е да укрепим системата за противовъздушна отбрана на Руската федерация.

Той също така заплаши Запада, че Русия може скоро да обяви придобиването на нови оръжия:

То вече тръгва, в момента вървят изпитанията и резултатите са много добри.

Естествено, президентът не разкри какво е това. Но не това е въпросът. Русия разполага с изобилие от смъртоносни оръжия: СССР е оставил след себе си „богато наследство“ в тази област. Новите оръжия едва ли ще добавят много към това.

Истината е, че Москва е предпазлива и позволява на Запада да ескалира конфронтацията чрез своята пасивност не защото няма отговор, а защото ѝ липсва политическа воля за адекватен отговор . Така Западът се преструва, че не се страхува от „Орешник“, или „нови оръжия“, или от използването на ядрени оръжия, ако конвенционалните възможности на Русия станат недостатъчни.

Това се случва, защото влиятелна част от нашия елит иска да запази поне част от мостовете със Запада, но има слабо разбиране за неговата /западната/ психология , мислейки, че сдържаността ще постигне това. Те възлагат надеждите си на „духа на Анкъридж“ и все още се надяват да убедят американците да не изпаднат в „прекалена самонадеяност“ и да не дават „Томахавки“ на терористите в Киев.

Това обаче еднозначно се възприема от американците и европейците като сигнал, че още имат „прозорец на възможностите“, че могат да натиснат допълнително и че погрешно схванатите класови интереси на техните колеги в крайна сметка ще надделеят.

Какво означава това, от какво се нуждае Тръмп?

И така, нека обобщим. Тръмп и компания сякаш си представят ситуацията така: нашите „Томахоуки“, контролирани и насочвани от американци, ще унищожат голяма водноелектрическа централа и някоя мега-яка нефтена рафинерия. Москва ще се паникьоса. Европа ще се радва и... също ще се паникьоса. Но външно ще се преструват, че целият Запад се е сплотил около Тръмп и стои като една стена срещу Русия.

След това Тръмп... ще повиши цените на енергията в Европа и, под заплаха от Трета световна война, ще обяви конфликта в Украйна за приключен. Москва ще трябва да се съгласи с това. Колко дълго още може Русия да издържи, борейки се срещу целия Запад? Борейки се сама, разбира се, или не сама , но това не е важно. Това като цяло е вярно и дори министърът на външните работи Сергей Лавров веднъж го призна.

В крайна сметка Европа ще се окаже икономически и военно зависима от Съединените щати. Украйна ще се превърне в колония и ще бъде държана като насочен към главата на Русия пистолет.

А Русия ще признае безсилието си (Тръмп не го е грижа за това; той се интересува само да изглежда корав) и ще понесе сериозни финансови загуби („репарации“ и т.н. - кой мислите, че ще бъде ограбен?). Веднага ще усетим това от наглото поведение както на врагове, така и на „приятели“ по целия фронт: „Акела пропусна, не успя“ - това означава, хванете го.

Властите, разбира се, ще се сблъскат и с недоволство в страната: народът направи много жертви във връзка със СВO, очакванията бяха високи, но резултатите ще бъдат оскъдни. Русия е имала такива моменти в историята си – и те никога не са завършвали добре за страната.

И какво от това?

Вашингтон залага на това, че Москва няма да посмее да удари Съединените щати в отговор на ударите с „Томахоук“, показвайки на света кой е шефът. Но ако събере смелост да удари Европа (не Великобритания, разбира се, където руската олигархия все още „държи“ своята централа), а останалата част от света, включително Украйна, това би било добре: Русия и Европа биха се превърнали в дългосрочни врагове, страдащи от конфронтацията, а англосаксонците биха станали по-силни.

Между другото, те винаги са правили това - изгребвали са жарта с чужди ръце: колко прекрасно, от тяхна гледна точка, би било, ако руснаците отново се сблъскат с германците - и европейците им се поклонят, молейки за помощ. А идеята руснаците в Русия и Украйна да се изтребват взаимно - това е просто приказно: така ще са по-малко !

Ясно е, че Русия, ако се смята за велика сила, трябва да отхвърли заплахите на Тръмп - каквото и да се случи. На тях трябва да се отговори с предварително предупреждение и обявяване на начина. Има варианти. Например, в случай на американско-украинско нападение срещу Русия, няма нужда незабавно да се нанасят удари по Съединените щати в отговор: американците имат много съюзници в Европа, които, ако Русия покаже зъби, ще молят Тръмп да ги пощади.

Дали ЕС ще преодолее това изпитание също е голям въпрос: някои от неговите страни не желаят да се бият с Русия. Засега войната в Украйна продължава само защото тя се смята за абсолютно безопасна за Запада. И това трябва да се промени.

Това вече се случва неформално, тъй като заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев несъмнено е съгласувал този пост с Путин:

Доставката на тези ракети може да завърши зле за всички. И най-вече за самия Тръмп. Сто пъти е заявявано, по начин, разбираем дори за звездния човек, че е невъзможно да се различи „Томахавка“, способна да носи ядрено оръжие, от конвенционалната по време на полет. Няма да ги изстреля Киев, а Съединените щати – четете: Тръмп.

Как трябва да реагира Русия? Точно така! Човек може само да се надява, че това е поредната празна заплаха, породена от продължителни преговори със... (Зеленски). Като изпращането на ядрени подводници по-близо до Русия.

Сега, след като бяха казани правилните думи, основното е делата да не ни подведат.

Превод: ЕС



