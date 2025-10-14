/Поглед.инфо/ Наскоро американски служители заявиха, че след като са научили, че Китай е предприел мерки за контрол на износа на редкоземни елементи и други свързани стоки, те са предложили да проведат телефонен разговор с Китай, но Китай е отклонил предложението.

В тази връзка говорител на китайското Министерство на търговията заяви, че мерките за контрол на износа по отношение на редкоземните елементи и други свързани стоки са легитимна практика на китайското правителство, с което да подобри собствената си система за контрол на износа в съответствие със законите и разпоредбите. Китайският контрол върху износа не е забрана за износ. Приложенията, които отговарят на изискванията, както винаги, ще бъдат лицензирани за съвместно поддържане на сигурността и стабилността на глобалната верига на производство и доставки. Преди въвеждането на мерките Китай е уведомил Съединените щати чрез двустранен механизъм за диалог за контрол на износа.