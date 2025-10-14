/Полед.инфо/ На пресконференция днес членът на Държавната комисия за развитие и реформа и директор на Държавната администрация за хранителни и стратегически резерви Лиу Хуансин представи резултата от реформата в развитието на оборота на зърнените храни през периода на 14-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие на Китай (2021-2025).

Пазарът на зърнени храни е добре снабден и функционира стабилно, заяви Лиу Хуансин и добави, че през последните пет години годишното производство на хранителни зърнени култури в страната остава над 650 милиарда килограма, а през 2024 г. е достигнало рекордните 700 милиарда килограма. Притежаването на храна на човек се увеличило с 25 килограма в сравнение с края на периода на 13-ия петгодишен план(2016-2020) и е достигнало до 500 килограма, по-високо от международно призната безопасна линия – 400 килограма на човека. Постигната е самостоятелност в снабдяването със зърнени култури и абсолютна сигурност на хранителните запаси. Предприети са множество мерки за улесняване на каналите за продажба на зърно от фермерите и непрекъснато се оптимизират услугите за фермерите и предприятията, като средният годишен обем на закупуване на зърно е над 400 милиона тона.