/Поглед.инфо/ През последните години транснационалната електронна търговия се е превърнала в нова движеща сила за увеличение на външната търговия на страната, заявиха от Главното управление на митниците.

През първите три тримесечия вносът и износът на китайската транснационална електронна търговия е достигнал около 2,06 трилиона юана, което е ръст от 6,4%. Сред тях износът е около 1,63 трилиона юана, с растеж от 6,6%, а вносът – 425,54 милиарда юана, с ръст от 5,9%.

Резултатите са постигнати благодарение на поредица от оптимизирани мерки.