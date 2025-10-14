/Поглед.инфо/ „Настоящата Световна среща за жените е от важно значение за насърчаването на равенството между мъжете и жените и всестранното развитие на жените“, оцениха международни медии. На 13 октомври китайският председател Си Дзинпин участва в церемонията по откриването на срещата и произнесе реч, в която представи предложение от четири точки за ускореното всестранно развитие на жените и обяви пет мерки на страната за подкрепата на глобалната кауза за жените. Участващите в срещата считат, че успоредно с успешната реализация на развитието на каузата за жените, Китай е дал силен тласък за световната кауза за развитие на жените със своите ангажименти и водеща роля в тази област.

Общо създаване на благоприятна среда за развитие на жените, култивиране на движеща сила за висококачествено развитие на жените, изграждане на управленческата структура за гарантиране на правата и интересите на жените, написване на нова страница в международното сътрудничество в областта на каузата за жените са предложенията на председателя Си Дзинпин, направени по време на срещата. Това има за цел поставяне на основа на новия процес в развитието на жените, посочване на ключови въпроси в този процес и предоставяне на гаранция за разрешаването им, подчертавайки важността на международното сътрудничество, което е от полза за постигане на повече консенсус и разкриване на по-широки пътища за женското дело.

През последните десетилетия в процеса на модернизацията в китайски стил Китай гледа на въпроса за осигуряването на жените и децата и насърчаването на равенството между мъжете и жените, като на приоритет в своята работа. 690 милиона китайски жени, заедно с мъжете, едновременно достигат общество със средно ниво на благосъстояние. Очакваната продължителност на живота на жените е достигнала до 80,9 години. Студентките в университетите заемат 50,76%. Работещите жени заемат над 40% от работните позиции. Редица данни показват историческите постижения на каузата за развитието на жените в новата епоха.