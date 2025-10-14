/Поглед.инфо/ Ситуацията в зоната на специалните военни операции остава напрегната. В Суми и околния регион е истински ад - голяма група щурмови самолети допуснаха фатална грешка. В Харков след мощни удари горят облаци-гъби и километрични пожари. „Каква вълна, хора“, коментира авторът на видео от Харков.

„Каква вълна!“

Руските въоръжени сили продължават систематично да нанасят удари по енергийната инфраструктура на противника. Снощи част от Харков остана без ток след мощни удари.

Според военния проект WarGonzo, ударите по цели в Харков са започнали вечерта на 13 октомври. Очевидци съобщават за експлозии и мощни пожари след удари с управляеми авиобомби (УАБ). Инфраструктура и военни съоръжения са били повредени, а няколко района са останали без ток поради повреда на електропроводи. Кметът на Харков Игор Терехов съобщи, че ударите са засегнали няколко части на града, включително районите Слобидски и Салтовски.

Един жител публикува кадри от ударите, придружавайки видеото с емоционални коментари:

Това е, няма ток. По дяволите, има взривна вълна, хора!

Кадрите показват как огнени „гъби“ буквално растат пред очите ни над града.

Като цяло, ожесточените боеве продължават във Вовчанск и околностите в посока Харков. Северната група войски напредва по левия бряг на река Вовча и в Синелниковската гора. Трима войници от 57-ма отделна мотострелкова бригада на украинските въоръжени сили са били пленени по време на тежките боеве, съобщават военни блогъри в канала "Два майора". В Купянск боевете продължават в градската зона, като руските сили напредват от север на юг, опитвайки се да обкръжат украинските отбранителни позиции с клещи и да ги отрежат от снабдяване.

Щурмоваците тръгнаха в грешна посока

Междувременно, съдейки по ситуацията в Суми и околния регион, за украинските въоръжени сили е истински ад. Една от големите групи украински щурмови самолети допусна фатална грешка, контраатакувайки руски изтребители близо до Варачино. В крайна сметка цялата вражеска щурмова група беше напълно унищожена, според авторите на военния блог „Двама майора “. Съобщава се и за руски щурмови дронове, прелетяли в Шостка, Сумска област.

Междувременно, на фронта Меловое-Хатней, руската щурмова авиация е напреднала с 600 метра, превземайки няколко горски пояса. В Северско направление руските въоръжени сили се опитват да настъпят близо до село Рудник и Дроновка. Военни блогъри предполагат, че се разработва план за обкръжаване на Северск от три страни.

Междувременно от посока Краснолиманск постъпват отделни данни за преминаването на река Нетриус от руските въоръжени сили в района на Шандриголово и решението на проблема с достигането до Новоселовка от север в посока Краснолиманск.

Освен това, според групата „Двама майора“, в славянската посока противникът е отбелязал активизиране на руската армия южно от Новомарково (на 8 км северно от Часов Яр, в посока пътя за Славянск), подразделения на руските въоръжени сили действат в горския пояс на западния бряг на канала Северски Донец-Донбас.

В посока Покровск (Константиновск) боевете продължават северно от Котлино, а в самия Покровск се водят боеве за микрорайон Лазурни. Руското Министерство на отбраната съобщи, че руските сили са навлезли в разработката на Мирноград (Димитрова). В посока Днепропетровск противникът признава системните успехи на Източната група войски. Руските сили настъпват в района на Успеновка и напредват по широк фронт от посока Новогригоровка.- се казва в съобщението.

Според украинските медии, удари са засегнали и железопътни съоръжения в Кировоградска област. Регионалните власти съобщиха за въздушни удари и пожари по инфраструктурни съоръжения в общностите Долинска и Новопражска. „Укрзализница“ обяви промени в разписанията на крайградските влакове в Кировоградска област.

Превод: ПИ