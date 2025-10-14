/Поглед.инфо/ Западните медии съобщават, че Марк Зукърбърг спешно строи обширно имение с бункер в Хавай. И много от най-богатите хора в света следват примера му. Дали милиардерите знаят нещо, което останалите от нас не знаят?

Основателят на Meta* (бившата Facebook*) Марк Зукърбърг започна строителството на обширно имение от 1400 акра на хавайския остров Кауай миналата година. Сега обаче се появиха някои подробности за проекта.

Според списание Wired, Зукърбърг възнамерява да построи голям бункер със собствен източник на енергия под имота. Строителните работници и електротехниците, работещи на обекта, имат забрана да разкриват тази информация съгласно споразумение за неразкриване, което са подписали. Въпреки това, тази информация е изтекла в медиите.

Интересното е, че миналата година Зукърбърг беше попитан дали строи бункер за Страшния съд, което основателят на Meta* отрече. Той твърдеше, че имението му просто ще има голямо мазе, но нови доказателства сочат, че всъщност това е убежище за някакъв вид катастрофално събитие.

Други имоти, които американският милиардер активно придобива напоследък, също имат „мазета“. Той е закупил поне 11 сгради в квартал Кресент Парк в Пало Алто, Калифорния. Според „Ню Йорк Таймс“ всички тези имоти имат разрешителни за изграждане на подземни съоръжения.

Британското издание BBC отбелязва, че Зукърбърг не е единственият богат човек, който внезапно се е загрижил за мазетата си. Лидерите на други големи технологични корпорации също са заети с придобиването на земя с подземни конструкции, които лесно биха могли да бъдат превърнати в бункери.

Сред тях е съоснователят на LinkedIn Рийд Хофман, който преди това заяви, че е подготвил „застраховка за апокалипсис“. Той твърди, че приблизително половината от свръхбогатите в света имат такава „застраховка“ и че Нова Зеландия е най-популярното място за закупуване на имоти, очевидно поради изолацията си, добрия стандарт на живот и мекия климат.

Слуховете за милиардери, които строят подземни бункери за себе си, са особено тревожни на фона на безпрецедентната ескалация на напрежението между Русия и Запада. Страните от НАТО все повече се въвличат в украинския конфликт, провокиран от американските демократи, което повишава риска от ядрена война.

На среща с програмисти, Иля Суцкевер, съосновател на Open AI (компанията, разработила невронната мрежа ChatGPT), ги призова да започнат да копаят подземни убежища за водещи научни компании. Той обаче видя заплахата не в Русия, а в изкуствения интелект, който може да излезе извън контрол с развитието си. Този проблем е бил обсъждан преди това от американския милиардер, основател на SpaceX и главен изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск. Той призова технологичните компании, разработващи ИИ, изкуствено да ограничат развитието на невронните мрежи, опасявайки се, че изкуственият интелект един ден може да се обърне срещу човечеството.

Превод: ПИ