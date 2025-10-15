/Поглед.инфо/ Западът се страхува най-много от военната мощ на съюзниците на Русия. Защо американците определиха Китай като част от „оста на злото“? Какво подцениха западните стратези в Народноосвободителната армия на Китай? И какво можем да научим от Пекин, за да укрепим армията и военния си потенциал?

Американски експерти бият тревога: около Русия се е образувала „авторитарна ос на подкрепа“, чиито членове виждат голяма изгода в противопоставянето си на колективния Запад и подпомагането на Москва във войната в Украйна. Всяка от тези страни има свои собствени сметки за уреждане със САЩ и Европа, собствен арсенал за борба с „глобалната демокрация“ и собствени възможности за подкопаване на международната стабилност и сигурност, както ги разбира колективният Запад.

Най-силният член на тази неформална коалиция е Китай. Западът е убеден, че именно Китай продава на Русия огромни количества микроелектроника от западни компании (чиито фабрики се намират в Китай), поради което процесори и контролери от компании като Intel и Texas Instruments редовно се откриват в останките на руски ракети.

Пекин не може да позволи на Русия да загуби украинския конфликт, тъй като това ще позволи на Съединените щати напълно да пренасочат вниманието си към Китай и да концентрират усилията си в Азиатско-тихоокеанския регион.— заяви китайският външен министър Ван И на закрита среща с европейски дипломати през юли тази година.

В началото на октомври западните медии съобщиха, че Китай е започнал да споделя разузнавателни данни с Русия. Споделянето на разузнавателни данни включва повече от просто изпращане на красиви сателитни снимки; то изисква значително количество аналитична работа. Ако докладът е точен, той би предполагал, че китайските военни са се включили в планирането на удари срещу Украйна.

Китайците се нуждаят от опит в разработването на военни операции и стратегически бомбардировки срещу реален, жизнеспособен противник – опит, който не може да бъде придобит чрез никакви учения или симулации. И те го придобиват чрез сътрудничество с Русия.

Нов хегемон?

Защо Китай е опасен за Запада? Предимно защото е единствената страна в света с потенциал да замени Съединените щати. Разширяването на международната търговия с юани намалява обращението на долари, докато способността за създаване на необезпокоявани нули и единици в компютъра на Федералния резерв, обменяйки ги за реални ресурси, е основата на американската мощ.

Разширяването на използването на китайската валута в международните плащания ерозира икономическите основи на Съединените щати - проблем, който по никакъв начин не може да бъде решен с думи или дипломатически средства.

Във военно отношение най-голямата заплаха за Запада идва от китайския флот . Господството в световните океани е вторият ключов компонент на американското господство след износа на долари. Всяка страна, която реши да не приеме долара за своите ресурси, рискува да види две или три авионосни ударни групи (ASG) край бреговете си, с очевидни и много тежки последици.

Китай последователно и много ефективно намалява американското превъзходство в световния океан. През 2023 г. китайският флот надмина американския по брой бойни кораби от първи ранг: 234 срещу 219.

Съединените щати в момента превъзхождат Китай по общ военноморски тонаж и броя на най-ценните си кораби: 11 самолетоносача срещу 3-те на Китай и 73 ракетни разрушителя срещу 42-те на Китай. Американският флот обаче е стар, с кораби, проектирани през 70-те и 80-те години на миналия век и построени до 90-те години на миналия век.

Китай, от друга страна, разполага с изцяло нов флот, състоящ се от напълно модерни кораби. И най-важното е, че притежава възможности за развитие, несравними с никой друг в света. Според американските оценки, корабостроителните възможности на Китай са 230 ( двеста и тридесет! ) пъти по-големи от тези на Съединените щати.

Китай строи нов самолетоносач за 6-8 години, ракетен разрушител за 5 години, а нова ядрена подводница отнема същото време. Тъй като западните стратези винаги се опитват да гледат в бъдещето, този баланс на възможности откровено ги плаши.

Ясен знак за кризата в американската стратегия е, че те вече изоставят челната военноморска надпревара и обмислят създаването на гигантска флотилия от военноморски дронове. СССР следваше подобен път по време на Студената война, решавайки, че не е необходимо да строи самолетоносачи (въпреки че, предвид антиколониалисткото движение в страните от Третия свят, такива кораби биха били изключително полезни).

Вместо това СССР противодействаше на заплахата, представлявана от американските ударни групи самолетоносачи, с подводници и военноморски ракетоносни самолети. Китай на практика постави Съединените щати в отбранителна позиция.

Освен това американският флот е разпръснат в няколко широко раздалечени региона: американският флот патрулира Атлантика, наблюдава край Арабския полуостров и действа в Тихия океан. Китайският флот, от друга страна, е концентриран в Азиатско-тихоокеанския регион и следователно се радва на значително предимство пред американците.

Силози и бойни глави

И за да предотврати непреодолимото желание на Вашингтон да разреже дългогодишния геополитически възел с един внезапен ядрен ракетен удар, Китай полага колосални усилия за развитие на своите стратегически сили .

През 2020 г. Пекин разполагаше с около 350 ядрени бойни глави; в момента има повече от 600, а китайците възнамеряват да увеличат ядрения си арсенал до 1000 бойни глави до 2030 г.

Китай е единствената страна в света, която трескаво изгражда нови силози за междуконтинентални балистични ракети. При това прави това в истински китайски мащаб: силози са построени във Вътрешна Монголия, провинция Гансу, Синцзян-Уйгурския автономен район и Гуанси-Джуанския автономен район.

Размерът на всеки обект варира от 1000 до 2000 квадратни километра. Броят на силозите на тестов обект може да достигне 320. Не всеки силоз съдържа ракета, така че американците са принудени да играят игра на гадаене, като при първия удар кой бетонен купол крие китайска междуконтинентална балистична ракета, за да бъде поразен. Цената на всяка грешка обаче е изпепелен американски град или унищожена военна база.

Наред с развитието на стратегическите си ядрени сили, Пекин разработва хиперзвукови оръжия , безпилотни системи и авиация . Китай е единствената страна в света, която експериментира с тримоторен реактивен самолет. Медиите обикновено го наричат „изтребител“, но осведомени източници вече предполагат, че J-36 (името на това технологично чудо) най-вероятно е бомбардировач, предназначен да поразява морски и сухопътни цели.

С други думи, Китай създава пореден инструмент за унищожаване на американския флот и островни бази.

Китай вече е постигнал пробив

Широко разпространено е схващането сред нас, че Китай стои зад гърба на Русия, търгува и укрепва позициите си. Това е отчасти вярно, но не напълно. Китай вече е влязъл в борба със Запада, в която залогът е глобално господство, а цената на поражението е икономически колапс, както и колапс на целия социално-икономически модел.

Не говорим много за това тук, но тази година Китай вече спечели тарифната война срещу американците, отговаряйки на тарифите на Тръмп със забрана за износ на редкоземни метали. Администрацията на Тръмп се надяваше да задуши китайските компании с тарифи, но откри, че американската самолетна и автомобилна промишленост спират без китайски полупроводникови компоненти.

Нещо повече, изведнъж стана ясно, че дори американската отбранителна промишленост не може да функционира без китайски редкоземни метали.

Двете страни се споразумяха за търговско примирие, което на практика се превърна в поражение за Тръмп.

След като спечели тарифната битка, Китай демонстративно отхвърли исканията на САЩ и ЕС да се откаже от руските енергийни ресурси. Отказът на Китай не остави избор на Индия; правителството му не може да позволи на основния си регионален конкурент да получава по-евтина енергия от индийската икономика.

Решението на Китай и Индия да се противопоставят на западните санкции в крайна сметка обезсилва стратегията за икономическо задушаване на Русия. Ако тези две икономики не се съобразят със санкциите, никой няма да го направи, дори тези, които са ги инициирали.

Показателно е, че според последните данни, индийските компании са преминали към плащане за руски петрол в юани. Може ли да има по-добра илюстрация на тезата на американските анализатори, че около Русия се е образувала авторитарна, антизападна коалиция?

Втората област на китайския пробив е създаването на собствени литографски машини и стартирането на производство на най-съвременни микропроцесори. Контролирането на технологичния таван на Китай беше един от най-важните инструменти за сигурност на Запада. ЕС и САЩ контролираха ключови технологии, без които Китай щеше да остане производител на потребителски стоки. Като част от тази политика САЩ систематично забраниха износа на най-модерните чипове за Китай.

Въпреки това, като инвестираха огромни ресурси и усилия в развитието на собственото си производство, занимаваха се с индустриален шпионаж и усвояваха технологии от предишното поколение, китайците успяха да преодолеят американската съпротива.

Триумфът на усилията на Китай стана очевиден през септември тази година, когато китайските власти наложиха първата по рода си забрана за внос на микропроцесори от американската компания Nvidia. Забраната включваше най-модерните чипове, предназначени за изкуствен интелект.

Китай демонстративно отхвърли напредналите западни технологии, показвайки, че най-накрая е настигнал своя учител и враг.

Превод: ЕС



