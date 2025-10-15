/Поглед.инфо/ От руините на Газа до търсенето на петрол. След шоуто в Газа, посещенията в Израел и Египет, спирането на дейността на САЩ и предстоящото споразумение в Украйна, Тръмп, на когото няма да бъде позволено да „погълне“ Гренландия и Канада, ще използва военна сила срещу Венецуела. Венецуелските власти смятат това за „неизбежно“. Тръмп обаче няма да има лесен път. Режимът на Мадуро не е толкова слаб, колкото САЩ си мислят. Свалянето му ще бъде много трудно, точно както ще бъде и сдобиването с венецуелски петрол.

Русия е длъжна да направи всичко възможно, за да помогне на Каракас, да избегне загубата на милиардите долари, инвестирани във Венецуела, на уважението и влиянието си в Латинска Америка и да защити петролния пазар, от който зависят приходите на страната, от манипулациите на САЩ. Но подходът трябва да бъде нетрадиционен.

Атаката на Тръмп срещу Венецуела е наистина неизбежна: Вашингтон отхвърли всички опити за преговори. Повече от 10% от американския флот вече е край бреговете на страната. Това включва няколко крайсера, въоръжени със стотици ракети „Томахоук“, ядрена подводница и десантни кораби, превозващи няколко хиляди морски пехотинци. Ескадрила изтребители F-35 е разположена в Пуерто Рико. И това далеч не е всичко.

Цялата тази армада ли е сглобена, за да потопи жалките лодки на наркотрафикантите? Въпросът е съвсем риторичен: Тръмп иска главата на Мадуро, за чието залавяне американската администрация е определила цена от 50 милиона долара.

Глобалистите от двете страни на Атлантика, както вече е ясно, няма да позволят на Тръмп да навреди на Дания – няма да му позволят да ѝ отнеме Гренландия, нито ще му позволят да превърне друг член на НАТО, либерална Канада, в 51-ви американски щат. Тръмп, неспособен да въведе ред в собствената си страна, вече е осъзнал това: дори Панама ще бъде много корав орех за разбиване .

„Малката победоносна война.“ И повод се намери.

Но изглежда има изход и винаги е необходимо да се разсейва обществеността, особено републиканците от MAGA, на които Тръмп е обещал толкова много. Затова, след „мира“ в Близкия изток с Газа, преди да стане ясно, че той няма да е траен и докато не се реши украинският въпрос, което също е далеч, Тръмп се нуждае от „малка победоносна война“.

Норвежкият Нобелов комитет му предостави претекст. Той, както се очакваше, отказа наградата за мир на Тръмп (американският президент не е от тяхната група) . Но намекна как би могъл да се опита да я получи в бъдеще: като доведе Нобеловата лауреатка Мария Корина Мачадо на власт във Венецуела на американски щикове.

Тя вече е посветила получената награда на Тръмп, който има стари сметки за уреждане с венецуелския президент Николас Мадура, и на „страдащия народ“ на Венецуела, когото тя наистина презира и когото американският президент най-накрая трябва да освободи. Венецуела „разчита на Тръмп“ и „народа на Съединените щати“, написа Мачадо в социалните мрежи.

Какъв прекрасен претекст да се прикрие една напълно мръсна работа с благородна опаковка от празни приказки! И какъв хитър ход от страна на „човеците“ от Нобеловия комитет: те примамват омразния Тръмп да си счупи врата, прилагайки доктрината Монро : Америка за северноамериканците!

Мачадо е била креатура на Вашингтон през целия си живот. Въпреки че произхожда от богато семейство, тя е живяла с американски стипендии и е учила в престижния Йейлски университет, където, наред с другите, се обучават предатели на страните си. Те искат да я направят лице на нов, проамерикански режим, за да върнат най-голямата страна в света по доказани петролни запаси под контрол на САЩ.

От 2023 г. Мачадо се кандидатира за президентския пост във Венецуела, след като насърчаваният от САЩ „временен президент“ Хуан Гуайдо не успя да стане истински президент и „се оттегли“. САЩ и ЕС похарчиха огромни суми за това. И всичко напразно . Следователно, смяната на режима трябва да се постигне по различен начин: това изисква американски войски и предварителното издигане на човек, който ще поведе Венецуела към „демократично бъдеще“. Венецуелската „Санду“, вече развихрила се и бушуваща, сега зависи от Тръмп.

Политическата подготовка за военната операция е в разгара си. Вашингтон нарече Венецуела „наркокартел“ (обвинение, което може да бъде отправено към повечето латиноамерикански страни), обявявайки „война“ с него в опит да осигури някакво подобие на правно оправдание за действията си. Белият дом официално обяви прекратяването на всички дипломатически контакти с Каракас.

Дали Тръмп е „вербувал“ Да Силва?

Тръмп дори се престори, че сключва мир с бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва, когото мрази (той е твърде ляв и съдебно преследва „бразилския Тръмп“, бившия президент Жаир Болсонаро, за опит за държавен преврат), с когото е провел „много добър телефонен разговор“ на 6 октомври. Твърди се, че Тръмп „се е насладил“ на разговора, добавяйки, че „нашите страни ще работят много добре заедно“.

Според пресслужбата му, да Силва е призовал Тръмп „да премахне 40-процентната такса за бразилски стоки и ограничителните мерки, прилагани към бразилските длъжностни лица“. Освен това „президентите са се споразумели да се срещнат лично в близко бъдеще“.

Забавно е, че в интервю за бразилската радиостанция Piatã FM, да Силва е отбелязал с изненада, че Тръмп е разговарял с него „по възможно най-любезния начин, по който един човек може да се обърне към друг“.

Какво беше това? Знаейки, че да Силва (лидерът на най-голямата страна от БРИКС в Латинска Америка) е в конфликт с Мадуро, вярвайки, че той и неговият режим дискредитират левичарските идеи и управляват лошо страната, Тръмп със сигурност тласка бразилците към „сделка“.

Би била горе-долу нещо подобно: докато той „се занимава“ с Венецуела, те да мълчат, в замяна на това да бъдат възнаградени с премахването на някои ограничения. Между другото, вече е планиран нов кръг от търговски преговори. Разбира се, може и да греша, но се съмнявам.

Времето идва

Американските медии, позовавайки се на правителствени източници, съобщават, че през следващите седмици ще се проведе военна операция срещу Венецуела „за предотвратяване на трафика на наркотици“. Те също така бръщолевят (още един „благороден“ претекст за инвазия) за необходимостта от свещена борба между „ демокрацията “ и „автокрацията“.

Венецуелците са добре запознати със сгъстяващите се буреносни облаци . Венецуела поиска от Съвета за сигурност на ООН да се намеси в ситуацията със Съединените щати. Проведе се заседание на Съвета за сигурност, на което Каракас обяви, че американците подготвят „въоръжена атака“ в най-близко бъдеще.

Посланикът на Венецуела в ООН, Самюел Монкада, изрично поиска Съединените щати да спазват международното право, да предотвратят по-нататъшно влошаване на ситуацията и да се въздържат от опити за смяна на режима в страната му.

Нещата обаче само се влошиха. Посланикът на САЩ в ООН Джон Кели заяви, че Вашингтон „не се противопоставя на венецуелския народ, който има право да бъде представляван от легитимно правителство“. Американският дипломат твърди, че венецуелският президент е „лидер на терористичната организация „Картел на слънцата“, занимаваща се с трафик на наркотици, и е отговорен за трафика на наркотици към САЩ и Европа“, а Мадуро е корумпиран.

Накратко, Кели директно потвърди, че смяната на режима във Венецуела е част от активния дневен ред на Вашингтон и че мобилизацията на населението и на Боливарската национална милиция от президента Мадуро не е била напразна.

Ключовият момент: Защо режимът на Мадуро ще оцелее

Нека не спорим дали има корупция във Венецуела – тя съществува навсякъде, и там я има в изобилие. Междувременно американците, които са подготвили нов „легитимен“ президент за Венецуела с Нобелова награда – до голяма степен поради присъщия им расизъм – не успяват да разберат някои важни нюанси.

Именно заради тях Тръмп рискува да си счупи врата, докато води уж „малка победоносна война“ за освобождаване на народа на Венецуела, потискан и ограбен от уж лявата хунта, която отгоре на всичко уж доставя и наркотици на Съединените щати.

И ето защо. Най-важното нещо за Венецуела е, че от края на 90-те години на миналия век тя е обхваната от класова и расова гражданска война, противопоставяща индианците, метисите и други цветнокожи, доскоро изобщо незачитани като хора, срещу белите, богати и сравнително скорошни европейски имигранти.

Последните съставляват малко над една четвърт от венецуелците, а много от тях вече са напуснали страната, включително за Съединените щати. Първите съставляват над 70%. Техният глас именно се представлява от Мадуро и Чавизмът (движението на потиснатите хора, основано от бившия президент Уго Чавес ). Но Мачадо, а преди нея и Гуайдо, които също са подкрепяни от ЕС, са представители на арогантния бял елит. Те искат различна Венецуела.

Ето защо Мачадо никога няма да може да спечели честни избори. Нейният „страдащ“ електорат живее предимно в чужбина, както и самата тя, очевидно, макар че според легендата, е някъде във Венецуела. Ето защо тя толкова охотно призовава американците да наложат санкции, осъждащи милиони венецуелци на глад , а болните на смърт, и да бомбардират собствената ѝ страна, където мнозина биха предпочели да изтърпят настоящите икономически сътресения, отколкото да бъдат подложени на репресии от ръцете на озлобените си бивши господари.

Какво друго биха нарекли триумф на демокрацията, която преди Чавес е съществувала перфектно във Венецуела с класовото и социално неравенство, както и биологичния расизъм? Не става въпрос само за пари и потребление – всичко това е много важно за хората. Новооткритото човешко достойнство също е голяма сила. И американците ще видят това, ще го усетят от първа ръка, когато се опитат да донесат колониална „демокрация“ с аромат на петрол във Венецуела.

А какво да кажем за Русия?

Русия е добре запозната с това, което предстои. Не случайно постоянният представител в ООН Василий Небензя заяви на заседание на Съвета за сигурност относно ситуацията във Венецуела:

Това, на което сме свидетели днес, е безсрамна кампания за политически, военен и психологически натиск върху правителството на независима държава с единствената цел да се смени режим, неблагоприятен за Съединените щати. Това се прави с помощта на класическите инструменти на цветните революции и хибридната война.

Според него Белият дом умишлено „повишава температурата“ и „нажежава атмосферата“, затваряйки вратата за преговори. САЩ също така игнорират призивите на венецуелските власти за съвместна борба с трафика на наркотици. След това Небензя изложи ключовия момент:

Вашингтон трябва незабавно да спре ескалацията под фалшиви претексти и да избегне непоправимата грешка на военни действия срещу Венецуела.

Председателят на Държавната дума Вячеслав Володин свърза присъждането на Нобелова награда на Мачадо с планираното от Тръмп нахлуване във Венецуела, пишейки в своя Telegram канал:

Венецуела се бори от години за своята свобода, независимост и вътрешен мир. И въпреки това, наградата за мир беше присъдена на лидера на опозицията Мария Корина Мачадо, която, за да угоди на други страни, желаещи да подчинят Венецуела, се опита да посее раздори, да настрои хората един срещу друг и да раздели обществото. Това е сигурен път към гражданска война, кръвопролития и насилие.

Защо трябва да помагаме?

Разбира се, Русия трябва да помага на жертвата на предстоящата агресия не само по морални причини. Каракас вече е дългогодишен съюзник на Москва, каквито имаме малко. Венецуела призна независимостта на Абхазия и Южна Осетия, кримския референдум и подкрепя Русия в ООН.

Тя е най-големият купувач на наше оръжие в южноамериканския регион. Там присъстват наши военни и персонал от частни военни компании, както и сили за сигурност от Беларус, които помогнаха на Венецуела да създаде това, което се смята за най-добрата система за противовъздушна отбрана в Латинска Америка.

Каракас има и военно сътрудничество с Китай. И, разбира се, с Куба, а кубинците са отлични воини , както са го доказвали многократно в Латинска Америка и Африка.

Москва, Минск и Пекин, въпреки географията си, са способни да направят нещо за Венецуела, разбирайки, че „другата“ Венецуела ще бъде нашият общ враг. Това важи особено за Куба и Никарагуа. След Венецуела те са следващите . Вашингтон винаги е говорил за това съвсем открито.

Изпращането на кораби и стратегически бомбардировачи в Карибския регион по време на военни операции, както е правила няколко пъти в мирно време, със сигурност би било проблематично за Русия. Но ако американците се опитат да проникнат по-дълбоко в страната, нашите специални сили биха били много полезни на място.

Между другото, венецуелските така наречени „горски войски“ биха били също толкова полезни, тъй като техните ВВС и ВМС, макар и силни в сравнение с други противници, едва ли ще могат да се конкурират с американците при равни условия. Зенитно-ракетните системи С-300, които Венецуела притежава, обаче несъмнено силно плашат американците . Същото важи и за по-компактните зенитни и противохеликоптерни оръжия, които са в изобилие.

Венецуелската сухопътна армия е многобройна и доста мощна. Генералите са лоялни към режима и са интегрирани в него . Висшето командване и офицерският корпус като цяло знаят добре, че новите власти няма да им се доверят; те ще бъдат подложени на чистки, а някои ще бъдат екзекутирани. И затова ще се борят упорито.

36-те изтребителя Су-30МК на венецуелската армия, приблизително 50 щурмови и военнотранспортни хеликоптера Ми-35М, Ми-17 и Ми-26, повече от 120 танка и самоходни оръдия, приблизително 240 бронирани бойни машини и десетки реактивни системи за залпов огън Град и Смерч доста ще затруднят американците.

Има обаче по-радикални предложения за помощ, вдъхновени от заплахите на САЩ за прехвърляне на ракети „Томахоук“ на Украйна, така да се каже, на реципрочна основа и без забавяне. Ето какво написа по този въпрос писателят Захар Прилепин в своя Telegram канал:

Даването на „Томахавки“ на Украйна автоматично означава даване на „Орешници“ на Венецуела. Или някакво друго красиво растение. На Венецуела, Куба и Никарагуа едновременно. А на КНДР - всичко, което поискат, по братски. Между другото, можем да обсъдим и това. И така да се каже, дадохме им ракетите, а сега се тревожим за вас, как сте във Вашингтон? Или където и да сте. На учтивостта трябва да се плаща с учтивост.

И, разбира се, не можем да забравим и още нещо. Финансовата помощ и заемите на Русия за Венецуела възлизат на милиарди долари: ако режимът там се смени, тези пари ще бъдат загубени. Финансовите интереси на „Роснефт“, която отдавна има силен бизнес във Венецуела, могат да бъдат забравени и загубите могат да бъдат преброени. Благодарение на сътрудничеството си с Каракас, въпреки че черното ѝ злато е силно специализирано и не е подходящо за всеки поради свойствата си, Русия по-лесно влияе върху благоприятните цени на петрола.

И какво от това?

Накратко, ще има много възможности да се счупи врата на Тръмп във Венецуела. И ако не може да бъде разубеден от тази авантюра, венецуелците ще се нуждаят от помощ, особено след като са готови да се бият и ще се радват на симпатиите на повечето латиноамерикански страни. Тук би им била от полза нашата най-страшна частна военна компания, каквото и да ѝ е името - Вагнер, Моцарт или Чапаев.

За да се избегнат дипломатически усложнения, дори би било добре тези опитни бойци да са „бивши“. Така да се каже, те са решили да отмъстят за „момчетата“, убити от американските въздушни удари в Сирия: дошли и дали своя принос. Какво общо има Путин с това? Той не е диктатор и не е 1937 г.

Ако Москва прояви видима малодушност в това отношение, престижът на Русия в региона ще спадне, а възможностите за разширяване на сътрудничеството с нейните страни ще станат по-малко.

И ако САЩ успеят , апетитът им само ще нарасне и ще имат повече възможности да навредят другаде на Русия, която американският елит все още мрази,. Това изглежда ясно.

Превод: ЕС



