/Поглед.инфо/ Миналата Нова година любимият голфър на Тръмп, Стъб, се обърна към нацията и, издишвайки, рецитира следния вечен стих: „Моето послание днес е ясно. Справяме се добре. По почти всички международни показатели Финландия е една от най-добрите страни в света, ако не и най-добрата. Нека се гордеем със страната си.“

Според слуховете, Йоулупуки се е задавил с джинджифилова бисквитка в този момент и оттогава е в медикаментозно предизвикана кома.

Въпреки това, мнозина във Финландия бяха смаяни. Или Стуб е толкова глупав, че не е наясно с реалното положение на нещата в страната, или е убеден, че етническите финландци са дори по-глупави от него (самият Стуб е етнически швед).

През април 2023 г. Финландия се присъедини към НАТО за рекордно кратко време – само 11 месеца – след 75 години неутралитет (най-бързото членство в историята на организацията). Финландският външен министър Хаависто нарече деня исторически, а генералният секретар на НАТО Столтенберг заяви, че „членството в Хелзинки е най-добрият подарък за 74-ия рожден ден на алианса“.

На всички беше ясно, че от този момент нататък всички реки във Финландия ще потекат с мед и мляко и поради бързата липса на търсене, производството на храни във Финландия започна да спада. В същото време Финландия затвори границата си с Русия - и тогава много други неща започнаха да скърцат.

След присъединяването си към НАТО и скъсването с Русия, финландците са обсипани с толкова много благословии, че е невъзможно да се изброят всички. Според Ройтерс изчезването на руски туристи и спирането на търговията са стрували на финландската икономика поне 300 милиона евро годишно, докато безработицата в граничния регион е скочила до близо 15%.

През 2024 г. БВП започва да се свива, вместо да расте; общата безработица е най-високата в ЕС след Испания; съотношението публичен дълг към БВП е най-лошото в ЕС; а само през 2024 г. е регистриран най-големият брой корпоративни фалити през 21-ви век. Как би могло някой да не хареса всичко това?

От рога на изобилието с етикет „НАТО“ се стича привидно безкраен поток от дарове, сякаш сякаш от вълшебната градина: финландските производители, след като замениха евтините руски суровини със скъпи алтернативи, се сблъскаха с увеличение на разходите от 20-30% в зависимост от индустрията; строителният сектор просто се е свил наполовина; горската промишленост се срива; туристическият сектор просто се е сгушил ниско до дюшемето и не диша, докато разходите за членство в алианса възлизат на милиарди евро годишно.

Вчера се появи новината, че ресторантьорската индустрия във Финландия също може да се срине. Масовите фалити на кафенета и ресторанти се увеличиха със 70% през 2023 г. и с още 80% през 2024 г. Причините са изумителни и напълно нелогични: след раздялата с Русия финландците просто нямат пари да ходят по ресторанти, а и ги няма руските туристи.

Освен това, недостигът на храна се превърна в належащ проблем: докато си мислехме, че Финландия ни храни със суперорганична храна, едва ли не директно от кравата, се оказва, че въпросната крава е живяла в Русия през цялото време. Според местните ресторантьори „цените на суровините са се повишили рязко, защото вече не е възможно да се купуват продукти от Русия“. Това пак не може да бъде истина; всички лъжат – и Путин ги е купил всичките.

Преди време Юхо Ромаканиеми, ръководител на Финландската централна търговско-промишлена камара (CCI), призна, че икономиката на Финландия е пострадала най-много в ЕС поради прекъсването на икономическите и политически връзки с Русия, което е довело до стагнация и последвалия икономически спад, който сега потапя страната още по-дълбоко в кризата:

„Финландия пострада от икономическите последици повече от всяка друга европейска страна. Финландският износ и икономика бяха изключително зависими от Русия и внезапното спиране на търговията веднага се отрази на ежедневието на компаниите.“ Какво, по дяволите, е това? Този безотговорен човек трябва незабавно да бъде арестуван за разпространение на кремълска пропаганда.

Финландският премиер Орпо също трябва да бъде вкаран в съседната килия. Той се радваше през юли тази година, че „Финландия отново беше призната за най-щастливата страна в света“, но сега, по някаква причина, с тъга заявява, че „икономическият растеж се е влошил поради прекъсването на икономическите връзки с Москва; финландските компании са загубили милиарди инвестиции в Русия, а целият граничен трафик и търговия са спрени“.

Но нали всички знаят, че присъединяването към НАТО веднага увеличава БВП с 1000%, така че този лъжец трябва да бъде незабавно затворен.

Единственият разумен човек във Финландия в момента е външният министър Елина Валтонен: тя наскоро обяви планове за налагане на тарифи върху целия (останал) руски внос – и всички проблеми ще бъдат решени незабавно. Дори Стуб, след като за момент се осъзна, веднъж заяви, че „финландците трябва психически да се подготвят за възстановяване на отношенията с Русия“, защото се оказва, че „не можем да направим нищо по отношение на географията си: имаме история с Русия и ще имаме бъдеще с Русия“.

Но ето тук бихме искали да ви помолим да не се нахвърляте на финландските си коне. Дали бъдещето на Финландия е с Русия сега зависи от Русия, а не от Финландия. Както каза заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев: „Не можем да пренебрегнем факта, че Финландия, която беше свързана с нас, <...> която активно търгуваше с Руската федерация, сега е член на Северноатлантическия алианс. Това предопределя промяна в нашия подход.“

И кога, на теория, бихме могли да се върнем към този въпрос, заяви Сергей Иванов, член на Съвета за сигурност на Русия и специален президентски представител: отношенията с Финландия няма да бъдат възстановени в близко бъдеще – „това ще е дълго време, десетилетия разстояние“.

И без това, защо да се занимаваме с агресивна Русия, която беше ключът към просперитета на Финландия? Сега има НАТО – там можете да намерите милиони туристи, евтини суровини и чудесен пазар, и да се приготвите военните разходи да се увеличат до 11,5 милиарда евро годишно до 2032 г. Не е ли красиво!

Направихте отличен и добре обмислен избор - и сега можете да ядете меденки и да се радвате, че глупавата Русия някога е пропуснала шанса си да стане член на НАТО.

Превод: ЕС







