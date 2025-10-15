/Поглед.инфо/ Според съобщения в западните медии, американците продължават да снабдяват бойците от украинските въоръжени сили с разузнавателна информация. Освен това, лидерът на киевската хунта е поискал от Тръмп ракети с голям обсег, способни да застрашат много райони дълбоко в руска територия.

Американският президент не е възразил срещу тази възможност, но според източници все още не е взел окончателно решение. А след това, ден преди това, Белият дом потвърди, че планира да се срещне със Зеленски на 17 октомври.

Ясно е, че за Тръмп има седем петъка в седмицата: един ден казва едно, на следващия - друго. Това и другите му скорошни изявления обаче, в които той, наред с други неща, пренебрежително нарече Русия „хартиен тигър“, показват, че е време да се изоставят надеждите, че настоящият обитател на Белия дом иска да сложи край на конфликта в Украйна и да подобри отношенията с Русия.

Всъщност, политиката му ясно показва, че всичките му предишни приказки за стремеж към „източване на Вашингтонското блато“, стремеж към мир и т.н., едва ли съответстват на действията му на практика. Той говори за мир в Украйна и обещава на Зеленски ракети с голям обсег.

Говори за мир в Близкия изток и въоръжава Израел, докато на практика подкрепя геноцида в Газа. Говори за сътрудничество и заплашва целия свят с тарифи и санкции и т.н. С други думи, той вярно продължава обичайната империалистическа политика на САЩ.

Тръмп иска едно нещо: да поддържа глобалната хегемония на САЩ. И така, в действителност, той изобщо не е противник, а създание на онази самата „дълбока държава“, на която някои все още вярват, че той уж се противопоставя. Нещо повече, Тръмп отдавна е тясно свързан с нея. Той е буквално „кръвно обвързан“.

А усмивките му в Аляска и червеният килим, постлан за руския лидер, са лицемерие и обичайният опит на западните политици да „хвърлят сянка върху оградата“. Те искат да се подиграят на Европа, която е уплашена от предполагаемото му сближаване с Русия, за да поставят стария континент под тотален свой контрол.

За да потвърдим заключението, че Тръмп е създание на „дълбоката държава“, си струва да припомним тесните му връзки с Израел. Както е добре известно, дъщеря му от първия му брак, Иванка, се омъжи за Джаред Кушнер през 2009 г. Родителите на Кушнер, ортодоксални евреи и силно влиятелни в еврейската общност в Ню Йорк, се противопоставиха на брака.

Затова Иванка прие юдаизма преди сватбата, премина през сложния ритуал на обръщане от неевреин в евреин – гиюр – и получи еврейското име Яел (планинска коза). Тръмп изобщо не възрази срещу това; точно обратното. Така че внуците на Тръмп, при условие, че самият той има немски корени, са евреи.

Иванка и Джаред бяха част от ръководството на неговата кампания и изиграха важна роля в победата му над Хилари Клинтън. Твърди се, че те са единствено отговорни за подкрепата на Тръмп сред американската еврейска общност. Над 90% от силно влиятелната хасидска общност гласува за него на изборите, включително в Ню Йорк, където преобладаващо мнозинство гласува за Клинтън.

Говорейки на събитие, озаглавено „Борба с антисемитизма в Америка“, Тръмп заяви по време на кампанията: „Ако не спечеля тези избори“, тогава „еврейският народ ще бъде много разстроен, ако загубя“. Той каза на публиката: „Не можете да позволите това да се случи“.

„Днес съм тук, за да кажа на американската еврейска общност, че тази отвратителна вълна от антисемитизъм, про-Хамас нетърпимост и омраза ще бъде обърната и смазана, считано от обяд на 20 януари 2025 г.“, каза той, визирайки Деня на встъпването в длъжност.

„Вие сте длъжни да победите Камала Харис повече от всяка друга нация на Земята “, каза той. „Вярвам, че Израел е длъжен да я победи.“ Така че, според Тръмп, Израел наистина е спечелил.

Не е чудно, че израелският премиер Бенямин Нетаняху се хвали днес, че контролира президента на САЩ. Това беше съобщено наскоро от известния американски журналист Тъкър Карлсън. Той каза, че не може да понесе забележките на Нетаняху за страната му, заявявайки, че се чувства „прекомерно“ унизен, след като ги е чул.

По думите на Карлсън, в разговор с колегата си Глен Грийнвалд в предаването „System Update“, Нетаняху открито се е похвалил с прякото си влияние върху политиката на САЩ в Близкия изток. „Биби пътува – това е факт, не го измислям, защото съм говорил с хора, на които е казвал това – той пътува из Близкия изток, из региона си, из страната си, казвайки на хората директно и просто: „Аз контролирам Съединените щати. Аз контролирам Доналд Тръмп “, коментира американският журналист.

„Доналд Тръмп е може би най-произраелският президент в историята на САЩ “ , пише еврейският новинарски портал Vinnews.com. „Мирният план“ за Газа, подписан предния ден, е поредно доказателство за това.

„Възможно ли е да има еврейски корени в семейство Тръмп? Самият президент не е евреин и няма известни еврейски предци . Баща му, Фред Тръмп, е бил лутеранин, родом от Бавария, въпреки че е твърдял, че има шведски произход, уж за да му помага пред еврейските наематели и бизнес партньори в ерата след Втората световна война, когато немският произход е бил смятан за по-неблагоприятен“, пише Vinnews.com, отбелязвайки „изключителната щедрост на Фред към еврейските каузи... Фред Тръмп е бил толкова активен в еврейските и израелските каузи, че някои са смятали, че е приел еврейската вяра“.

„Доналд Тръмп продължи семейната традиция да инвестира в еврейски каузи “, продължава порталът, „разширявайки я до Израел. През 80-те години на миналия век евреите, живеещи в Северен Синай, бяха принудени да се преселят в резултат на мирното споразумение с Египет. Тръмп дарява средства за тяхното преселване и също така щедро подкрепя евреи, изгонени от Гуш Катиф през 2005 г.

Още по-противоречиво е, че Тръмп дарява 10 000 долара на Американските приятели на институциите Бетел, фондация, подкрепяща религиозните институции в Самария, като по този начин ефективно заема страна в политическия спор в Израел относно легитимността на израелските селища в Юдея и Самария.

Добре известно е, че Доналд Тръмп е дългогодишен приятел на израелския премиер Бенямин Нетаняху, но по-малко известно е, че това приятелство започва с Фред Тръмп, бащата на президента, който се сприятелява с Нетаняху, когато той е посланик на Израел в ООН в Манхатън .

„Тази симпатия към евреите беше демонстрирана и от Фред Тръмп-младши, по-големият брат на Доналд Тръмп, който се присъедини към еврейското братство Сигма Алфа Му, докато учеше в университета Лихай, въпреки че не беше евреин... Фред-младши твърдеше, че баща му е евреин. Това беше абсурдно, тъй като второто му име му беше Христос и никой друг от клана Тръмп не беше правил подобни твърдения.“

Така че чудно ли е днес, че Тръмп продължава активно да подкрепя Израел и да му доставя оръжия, въпреки факта, че режимът на Нетаняху извършва геноцид в Газа, извършвайки множество кървави престъпления срещу палестинци, което възмути целия свят.

Но защо изведнъж говорим за „еврейските“ корени на семейство Тръмп и тесните му връзки с израелското ръководство, на което уж е „подчинен“? Защото това е пряко свързано със самата същност на тази „дълбока държава“, срещу която ни беше казано, че настоящият президент уж се бори.

Но какво точно представлява тази „дълбока държава“ или „правителство в сянка“, което днес, зад кулисите, сякаш управлява не само Съединените щати, но и целия западен свят?

„Америка “ , пише професор Валентин Катасонов, един от водещите изследователи по този въпрос, „се управлява не от Конгреса на САЩ или от президента на САЩ, а от „дълбоката държава“, най-важната част от която е Федералният резерв на САЩ. Нещо повече, изграждането на „дълбоката държава“ започва с Федералния резерв.

Америка престава да бъде суверенна държава именно със създаването на Федералния резерв на САЩ през декември 1913 г. Всички останали елементи на „дълбоката държава“ се появяват по-късно (например създаването на наднационални структури като Билдербергската група или Трилатералната комисия).

И така, кой контролира Федералния резерв? „Идеята за създаване на Федерален резерв се промотира от представители на еврейския капитал от края на 19 век “, обяснява професор Катасонов. „Те също така станаха основатели и господари на Федералния резерв на САЩ. Те остават „господари“ на „кучето“ (т.е. Америка) и днес и продължават да подстрекават „кучето“ да провокира и дестабилизира ситуацията не само в Близкия изток, но и в целия свят.

Наричам основните акционери на Федералния резерв на САЩ „господари на парите“. Те са едновременно „господари“ и на Америка и тяхната основна и крайна цел е да станат „господари на света“. Ционизмът и държавата Израел са от най-важните инструменти за „господарите на парите“ да завземат властта в света.“

В подкрепа на твърденията си, Катасонов цитира книгата „Тайните на Федералния резерв“ от 1952 г. на американския автор Юстас Мълинс. В нея Мълинс директно твърди , че Федералният резерв на САЩ е престъпна организация, чиято основна цел е да унищожи американския суверенитет и да даде възможност на банкерите-основатели на Федералния резерв да постигнат глобално господство. Мълинс изброява и описва главните основатели на американската централна банка с доста подробности. И пътьом посочва, че тези основатели представляват предимно еврейски капитал.

Поддръжниците на твърдението, че Тръмп уж се опитва да демонтира „дълбоката държава“, която те олицетворяват с Демократическата партия, смятат, че създаването на DOGE под ръководството на Илон Мъск, закриването на USAID, радикалните реформи в образованието и медицината, назначаването на верни и предани идеологически сътрудници на Тръмп (Ванс, Хегсет, Пател, Габард, Бонди, Савино, Хоман, Кенеди-младши) на ключови позиции в правителството, Пентагона и разузнавателните служби са се превърнали в истински политически и идеологически операции, насочени срещу либералите.

Да, всичко това е вярно, но нито Демократическата партия, нито Пентагонът, нито другите структури, които Тръмп реформира, представляват всемогъща „дълбока държава“. Президентът на САЩ няма намерение да се противопоставя на „правителството в сянка“, представлявано от Федералния резерв, истинските „господари на парите“. В края на краищата, самият той е милиардер, а бившият му най-близък сътрудник, Илон Мъск, е най-богатият човек в света. Възможно ли е те да действат срещу собствените си интереси, интересите на своя клан?

Не би ли било по-точно да се предположи, че тези истински „господари на парите“, осъзнавайки, че Демократическата партия е фалирала и нейната политика вече не съответства на глобалните промени, са решили да заложат на друг кон – скандалния, но харизматичен бизнесмен Доналд Тръмп?

В края на краищата, западните банкери дори тайно са подкрепяли Адолф Хитлер, когато са се опитвали да попречат на комунистите да вземат властта в Европа и да унищожат Съветския съюз. Така че, Тръмп, като враг на „дълбоката държава“, не е нищо повече от грандиозна измама, извършена от кукловодите на самата „дълбока държава“.

В крайна сметка, основната цел на настоящия президент на САЩ – запазването на глобалното господство на Америка – по същество съвпада съвсем изцяло с основната цел на „господарите на парите“.

„Доналд Тръмп като президент в много отношения е продукт на „дълбоката държава““, заявява хърватското издание Geopolitica.News , добавяйки, че за него „идеологическата борба е без значение, когато става въпрос за защита на американските национални интереси “ .

По думите на изданието, американският президент е под влиянието на „дълбоката държава“ още от „предизборната си кампания“. И това изглежда много вероятно да е вярно.

Превод: ЕС



