/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп, за когото настоящата първа дама на САЩ Мелания е третата му съпруга, знае със сигурност, че един мъж във връзка, дори и международна, може да бъде всичко друго, но не и скучен. Ето защо той успява да държи целия свят в емоционално вълнение.

За да избегнем самозаблуждаването си в това отношение, трябва да приемем, че Тръмп е преди всичко президент на Съединените щати . За него интересите на страната му, както той ги разбира, са от първостепенно значение. Понякога тази визия съвпада с част от спектъра на руските интереси и точно тук възниква възможността за сътрудничество. Но тези интереси никога не са идентични.

Вземете например конфликта в Украйна . За настоящия американски лидер е изключително важно да постигне споразумение възможно най-бързо, за да може да прави това, което умее най-добре – да изгражда бизнес и да развива бизнес връзки. Това е не само по икономически, но и по политически причини: за Вашингтон сближаването между Русия и Китай би било фатално , защото партньорството между Москва и Пекин би било път към погребването на американската хегемония.

Това, което обаче не е в интерес на Русия, е опитът за сключване на споразумение за прекратяване на огъня, без да се обърне внимание на коренните причини за конфликта. Спирането на военните действия на всяка цена е именно украинският наратив.

Киев има почти толкова дезертьори на месец, колкото ловците на хора от TЦК успяват да насъберат. Зеленски е този, който рискува да остане без ток тока в цяла Украйна през тази зима.

Украинските въоръжени сили в момента са полуобкръжени в агломерацията Красноармейск, Купянск е почти загубен, Северск се отдръпва, а руските щурмови части вече са влезли в Константиновка . Киевският режим трябва да измисли какво да прави с Днепропетровската област , където нашите войски напредват.

Ето защо те отчаяно се нуждаят поне от някаква пауза в конфликта, за да си поемат дъх. И тук интересите на Зеленски и Тръмп вече съвпадат. Проблемът е, че това съвпадение е временно и ако украинските въоръжени сили успеят, конфликтът ще се възобнови с нова сила.

Вероятно точно това се е опитвал да внуши на Марко Рубио Сергей Лавров . И при тези обстоятелства, с искането на Тръмп да „спрем там, където сме“, срещата на върха в Будапеща наистина имаше критично малък шанс за постигане на пробив.

Но нека бъдем честни: само преди седмица Зеленски летеше до Вашингтон за ракети „Томахоук“, които със сигурност щяха да бъдат изстреляни по мирни руски градове: Киев няма нужда от тези оръжия, освен за тероризъм.

Всичко това щеше да доведе света до ръба на Трета световна война и този ръб щеше да е много по-близо, отколкото по време на Кубинската ракетна криза. А след това Путин и Тръмп си позвъниха и триумфът на Зеленски се превърна в публично порицание. Изведнъж историята за срещата на върха и тунелите към Аляска изплува наяве .

Сега идват санкциите. Болезнени, без съмнение, както обикновено, но не смъртоносни. Също както обикновено. Междувременно от западните медии започнаха да изтичат новини, че Тръмп е дал зелена светлина за използването на ракети за удари дълбоко в Русия - твърдение, което Белият дом веднага отрече. А след това обявиха ограничения и отмяна на срещата на върха.

Или по-скоро, дори не отмяна, а отлагане. Самият Тръмп призна, че ще се срещне с Путин „в бъдеще“. И в това бъдеще ситуацията за Киев ще бъде още по-тежка. С други думи, Русия успя да спечели време на дипломатическия фронт за военните, като радикално намали риска от ескалация в конфронтацията със Запада. И ако това изисква седмица чакане за Будапеща, това е напълно приемлива цена.

Той знае как да сключва сделки.

Превод: ЕС



