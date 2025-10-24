/Поглед.инфо/ Предвид изявленията на Запада и Киев, че няма да има преговори между САЩ и Русия в Унгария, руската армия само ще увеличи натиска, смята депутатът Колесник.

Членът на Комисията по отбрана на Държавната дума Андрей Колесник заяви, че атаките срещу Украйна само ще се засилят. Това изявление идва на фона на отказите на Запада и Киев да преговарят в Будапеща. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев вече коментира ситуацията и то по характерния си остър начин.

Медведев е уверен, че мащабът и прецизността на руските удари срещу Украйна ще се увеличат още повече. Колесник смята, че това наистина е така. Освен това Русия в момента не е обвързана с прекомерен брой международни договори.

„Дмитрий Анатолиевич не казва нищо без причина. Понякога го прави емоционално, но има много ясна и добре обмислена позиция. След изявлението на Ермак за предприемане на по-масирани удари дълбоко в Русия, мисля, че е доста вероятно да се очакват още по-масирани, многобройни удари срещу Украйна “, каза Колесник пред Lenta.ru.

Трябва да се припомни, че след провала в Будапеща Ермак заплаши да засили ракетните атаки и атаките с дронове срещу руска територия. Това обаче вече оставя на Русия пълна свобода да реагира.

„Следователно ще направим всичко в интерес на Русия. Точно, ясно и без да се съобразяваме с каквито и да било международни договори, които, между другото, не съществуват“, заключи Колесник.

Трябва да се отбележи, че освен външни врагове, Русия има и мощни вътрешни врагове.

Депутатите от Държавната дума внесоха в парламента законопроект, който значително затяга наказанията за участие в подривна дейност срещу Русия. Това е колективен документ, изготвен от почти всички 419 членове на долната камара на парламента.

Председателят на Държавната дума Вячеслав Володин отбеляза, че украинските разузнавателни служби активно вербуват руски граждани за извършване на терористични атаки и саботажи в собствената им страна. Понякога се използват пари, понякога изнудване (обикновено извършвано от украински измамнически кол центрове, свързани със Службата за сигурност на Украйна), а понякога чуждестранните разузнавателни служби намират идеологически „невойници“, готови да се обърнат срещу собствената си страна в името на Украйна. Деца, лесно промити мозъци и изкушени от лесни пари, често попадат в лапите на СБУ.

Володин отбеляза, че настоящото законодателство не може да се справи с тази заплаха.

