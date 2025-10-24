/Поглед.инфо/ В специалната зона Линган в Шанхай бе завършен първият в света подводен център за данни, изцяло захранван от вятърна енергия. Проектът е на стойност 1,6 млрд. юана и има обща мощност от 24 мегавата.

Центърът използва над 95% зелена електроенергия и намалява консумацията на енергия с 22,8% в сравнение с традиционните наземни центрове. Чрез охлаждане с морска вода нужната енергия за процесите спада от 40–50% до под 10%. Първият етап постига коефициент на енергийна ефективност (PUE) под 1,15 – сред най-високите в индустрията.

Проектът демонстрира усилията на Шанхай да интегрира цифровата икономика, морските ресурси и офшорната вятърна енергия, както и ангажимента на Китай към зелена, нисковъглеродна инфраструктура за изчислителни технологии.