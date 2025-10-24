/Поглед.инфо/ На 24 октомври китайският председател Си Дзинпин изпрати поздравителна телеграма до новоизбрания президент на Боливия Родриго Пас Перейра.

В нея той посочва, че Китай и Боливия са добри приятели и партньори, чиито отношения се развиват в дух на приятелство и взаимна изгода, страни се подкрепят по въпроси от взаимен интерес, а практическото им сътрудничество в различните области е резултатно. Пекин цени високо привързаността на Боливия към принципа за „един Китай“ и се надява да продължи да развива стратегическото им партньорство.

Същия ден китайският зам.-председател Хан Джън също изпрати поздравителна телеграма на новоизбрания вицепрезидент на Боливия Едмундо Лара.