/Поглед.инфо/ На 27 август в Пекин ЦК на ККП проведе среща разговор с експерти и политически лица извън ККП, по време на която бяха изслушани мнения на представители на различни демократични партии, Общокитайската федерация на промишлеността и търговията и безпартийни лица. Бяха обсъдени идеи за изготвянето на 15-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие на страната.

По време на срещата генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин подчерта, че при изготвянето на 15-ия петгодишен план трябва да се постави акцент върху постигането на социалистическа модернизация. Той посочи необходимостта от задълбочено разбиране на международната и вътрешната ситуация, насърчаване на технологична самостоятелност на високо ниво, устойчив напредък към общо благосъстояние и мобилизиране на цялата партия и всички етнически групи за изграждането на могъща държава и постигането на великото възраждане на китайската нация.

Си Дзинпин изтъкна, че периодът на 15-ия петгодишен план е критичен за укрепване на икономическата основа и цялостното развитие на страната. Съобразявайки се с целите за социалистическата модернизация, трябва да се определят научно стратегическите задачи и мерки в различни области за социално-икономическото развитие.