/Поглед.инфо/ На 22 октомври в Хавана кубинският външен министър Бруно Родригес Пария опроверга два дипломатически документа, изпратени от американското правителство до няколко страни, очернящи Куба. Той заяви, че това е опит на САЩ да повлияят на гласуването в ООН, определяйки действията им като принудителна дипломация.

Родригес заяви, че през октомври американският Държавен департамент два пъти е раздавал на няколко страни документи и дипломатически послания, съдържащи „клеветнически и неуважителни“ изказвания. САЩ безпочвено обвиняват „кубинските военни в участие в руско-украинския конфликт“, твърдейки, че Куба „застрашава международния мир и безопасност“. Те също заявяват, че „не съществува блокада срещу Куба“ и заплашват други държави, че подкрепата на Куба е опит за подкопаване на САЩ и техните демократични съюзници. Родригес разкритикува САЩ, посочвайки, че поведението им е опит да принудят различни страни да променят справедливата си позиция по време на предстоящата сесия на Общото събрание на ООН, като изкривяват международния имидж на Куба.