/Поглед.инфо/ До края на септември Китай успешно е възстановил водните потоци в 88 ключови реки и езера, които дълги години са били пресъхнали.

Сред най-забележителните резултати е река Хуанхъ, която вече 26 години поддържа непрекъснато течение, както и Големият канал Пекин–Ханджоу, където за четвърта поредна година водата достига по цялото му протежение – за първи път от век насам. В басейна на река Хайхъ, известен с недостига и замърсяването на водите, системното възстановяване обърна процеса на деградация. Река Йондин също възвърна своя воден поток за пета поредна година след 26 години на засушаване.