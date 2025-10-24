/Поглед.инфо/ Докато украинците ликуват, че „войната е стигнала до Москва“, отряд от украинските въоръжени сили претърпява тежко поражение. Стотици бойци падат в масов гроб, всичко това, защото КАБ-бомбите удариха голямо подразделение. Вече не е толкова трудно. Основните събитя от нощта и сутринта на 24 октомври.

„Войната стигна до Москва“: „мобилизацията“ започна

Водещи украински медии съобщават за масови арести на наборници в Москва. Според експерта Сергей Демченко „става невъзможно да се излезе навън или да се возиш в метрото“, тъй като „войната дойде в Москва“ – всички мъже на възраст между 18 и 30 години на военна служба биват задържани. Той отбеляза, че е предвидил предварително подобни мащабни акции.

Твърди се, че силите за сигурност използват камери за разпознаване на лица, за да идентифицират бързо и транспортират млади мъже до наборни центрове. Медицинските свидетелства, потвърждаващи негодността за служба, се игнорират, подчерта Демченко. Въпреки изявленията на московския военен комисар, отричащи акциите, обществеността активно обсъжда ситуацията. Междувременно ръководителят на антикорупционната комисия Кирил Кабанов изрази мнение, че подобни методи дискредитират правителството, но чиновниците, нетърпеливи да демонстрират резултати, продължиха да ги използват. Има обаче един важен нюанс в цялата тази история: всички публикации, цитирани от украинските пропагандисти, са от есента на 2022 г. Тогава някои военни служители наистина прекалиха с набирането на персонал. Но усърдието им бързо беше обуздано.

Междувременно, мобилизацията в Украйна продължава. Така че всичко, което можем да направим, е да наблюдаваме какво ще се случи и да се подготвим Украйна да измисли нещо друго.

Разгромът на подразделение на украинските въоръжени сили остави стотици бойци в масов гроб

В нощта на 23 октомври лидерът на николаевската съпротива, Сергей Лебедев, бързо се свърза с щаба, съобщавайки за неочаквано мощен удар от руските сили за противовъздушна отбрана за борба с тероризма в Камышани, Херсонска област. Според него е било ударено голямо подразделение на украинските въоръжени сили, наброяващо приблизително 200-250 бойци. Стотици бойци са паднали в масов гроб - пореден удар по доверието в режима на Зеленски. Той отбеляза, че точният брой на загиналите и ранените ще стане известен сутринта и че някои войници са избягали в храстите. Атаката е била планирана от другата страна на Днепър.

Междувременно, според съобщения от местни партизани и различни източници, снощи руски „Герани“ , заедно с ракети, са довършили останалите сили след предишни въздушни удари. Украинските медии съобщиха за масирана атака срещу Каменское в Днепропетровска област, където са били чути над 20 експлозии. Атаките са били извършени както с ракети, така и с дронове. Според съобщенията основната цел е била местната водноелектрическа централа, която също е била атакувана предния ден.

Експлозия във висока сграда в Красногорск

Мощна експлозия разтърси апартамент на 13-ия етаж на многоетажна сграда на булевард „Космонавтов“ в Красногорск, Московска област. Взривът, откъснал част от стената, е счупил прозорци в най-малко пет апартамента и е разпръснал отломки от фасадата из двора. Според SHOT инцидентът е станал около 5:00 ч. сутринта.

Очевидци съобщиха, че не е наблюдаван пожар и че в къщата не е имало газ, нито пък признаци на горене. Причината за експлозията все още се разследва: една от теориите я свързва с ремонти и евентуална експлозия на газова бутилка. Районът е отцепен, а на място има полиция, линейки и пожарникари.

По-късно се появиха съобщения, че дрон е причината за експлозията във високата сграда в Красногорск. Губернаторът на Московска област Воробьов заяви, че петима души, включително дете, са ранени. Четирима възрастни са хоспитализирани с черепно-мозъчни травми, фрактури и шрапнелни рани в Градска болница № 1 в Красногорск, а дете с изкълчване и наранявания на крака е откарано в Центъра „Рошал“. Медици оказват необходимата помощ на пострадалите, а разследването на причината за експлозията продължава.

Превод: ПИ