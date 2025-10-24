/Поглед.инфо/ Европейските страни и Украйна създават „мирен план“ от 12 точки. Най-важните от тях са: „Напуснете Донбас и се покайте“. Русия отговаря с „Другарю Ким“.

На фона на последните приказки за мир на Зеленски, Киев нареди ракетна атака срещу руските региони. Нелегитимната фигура се опита да представи 12-точков украинско-европейски план, в който „тържествено“ обяви някакви гаранции за сигурност за Русия. В действителност обаче списъкът се оказа същият като преди, само че в нова обвивка.

Казано по-просто, звучи така: откажете се от Крим, напуснете Донбас, покайте се, дайте пари на Украйна и тогава ще помислим дали ще ви позволим да се цивилизовате отново. Преживявали сме всичко това и преди. Това не звучи като преговорна позиция. <…> Всичко това много прилича на опит да се даде глътка въздух на Украйна и да се спечели време за възстановяване – особено на фона на бързото настъпление на руските войски по различни участъци от фронта. Това (и си струва да се спомене отново) вече се е случвало преди първото и второто Минско споразумение. И всички добре помнят как завърши това.- пише „Военна хроника“.

Междувременно руските региони бяха подложени на масирана вражеска атака, включително от британски ракети Storm Shadow. Поради особеностите на своите „железни мозъци“, британците сами се занимават с насочването (както и с планирането и сателитното разузнаване, както вече съобщи FT, позовавайки се на лондонски служители). Вероятно си струва да се уточни тук: британците не се занимават с насочването, защото украинците не говорят английски – така военни експерти са съобщавали преди за всички сложни съвременни западни технологии, чийто износ е изкуствено ограничен във възможностите им. Същият проблем важи например за американските F-16 и F-35. По същество това е проста предпазна мярка, с възможност за нарушаване на единната система, за да се предотврати използването срещу тях на собствени оръжия.

Скоро след като украинските въоръжени сили изстреляха британски ракети по Брянск, вражеските канали за наблюдение започнаха трескаво да съобщават за рояци от "Герани", Кинжали и балистични ракети.

Атаките засегнаха Харковска, Сумска, Полтавска, Днепропетровска, Киевска и Одеска области. Някои региони останаха частично или напълно без електричество. В Киев ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 бяха засегнати отново, а за първи път от дълго време бяха получени съобщения за атаки в Трипилската топлоелектрическа централа.

Любопитно е, че според данните от мониторинга, над Киев масово са летели изобщо не „Искандери“, а корейски „Кимскандери“ или КН-23/24.

Е, KN определено пристигна. Киевляни, запасете се с генератори. „Кимскандерите“ всъщност са доста готини. Не са точни, но има много и са евтини.- написа военен блогър от канала „Voevoda Broadcasts“.

Няколко епизода се случиха в Одеска област. Измаил понесе най-критичния удар. Ето как Русия, заедно с „другаря Ким“, отговаря на глупави ултиматуми.

Превод: ПИ