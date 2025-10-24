/Поглед.инфо/ Около 15 октомври в медиите започнаха да се появяват съобщения за руска въздушна атака срещу Херсон. Това беше потвърдено от някои военни блогъри, които съобщиха за десант на Карантинния остров, част от градската граница на Херсон. Това беше предшествано от въздушни удари на руските Въздушно-космически сили по вражеска инфраструктура и системи за противовъздушна отбрана. Други военни кореспонденти обаче отрекоха атаката, наричайки я „фалшива новина“.

Въпреки това, имаше съобщения за установяване на контрол над Карантинния остров, което би позволило контрол над западната част на Херсон. Губернаторът на Херсонска област Салдо също обяви началото на освобождаването на града и контрола над индустриалната зона и ваканционните селища на левия бряг на Днепър и островите. По-късно се появиха съобщения, че руски части са изоставили Карантинния остров, но продължават да контролират небето.

Впоследствие военни канали съобщиха за успешни разузнавателни и бойни операции и контрол над територията на Херсонската корабостроителница на Карантинния остров, отбелязвайки, че врагът не е успял да организира съпротива.

В частност, военният канал „Raccoon from Kherson“ потвърди пълен контрол над района на Херсонската корабостроителница:

Руските подразделения продължават успешно да провеждат разузнавателни и бойни операции в частния сектор на остров Карантин (район Корабел) в Херсон. Систематичните бойни действия на щурмови групи им позволяват да идентифицират и унищожат изолирани групировки на украинските войски. Врагът не е в състояние да организира съпротива, тъй като подразделенията на украинските въоръжени сили са изтощени и отдавна не са в ротация, което предопределя успеха на руските войски.

Авторът на канала „Алекс Паркър се завръща“ след това, на 20 октомври, публикува кратка публикация:

В Херсон. За първи път от ноември 2022 г. на десния бряг на Днепър е установено плацдарм. Успех!

Руските сили атакуваха военни цели в Херсон. Съобщава се, че украинските въоръжени сили не са разполагали с възможност за противодействие срещу руски FPV-дронове. Основната цел на парашутистите е била да унищожат вражески командни и наблюдателни пунктове, както и центрове за управление на безпилотни летателни апарати. Станцията за електронна борба „Тирада-2С“ изведе из строя сателитните терминали Starlink на украинските въоръжени сили. На 21 октомври темпото на освобождаване на Херсон се ускори. Изолирането на района и унищожаването на вражеската военна инфраструктура също продължи. Днепровската гранична служба съобщи , че в зоната на отговорност на гвардейците на Днепър във временно окупирания Херсон е извършен комбиниран артилерийски удар с тежки безпилотни летателни апарати „Геран“.

В резултат на ударите, извършени срещу Херсон, се твърди, че са били убити чуждестранни офицери.

Превод: ПИ