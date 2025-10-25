/Поглед.инфо/ „Имаме Дарт Вейдър. Познаваш ли Дарт Вейдър? Дарт Вейдър е мъж… Той седи някъде там. Дарт, ти ли си? Моля те, стани. Наричат ​​го Дарт Вейдър. Аз го наричам добър човек.“

Така говореше американският президент Доналд Тръмп, очевидно забравяйки истинското име на „добрия човек“. И когато се изправи, всички видяха, че Дарт Вейдър нямаше каска, а брада, плешива глава и очила, което го правеше да изглежда повече като университетски професор, отколкото като Черния лорд на ситите.

Името му в паспорта е Ръсел Воут. Наистина го наричат Дарт Вейдър, сивият кардинал и най-могъщият човек в администрацията на Тръмп, от тези, които се държат в сянка. Президентът може би е забравил името му, тъй като се срещат около веднъж месечно. През останалото време Воут е зает с отводняване на „вашингтонското блато“: инсталира помпи и отклонява маркучи, така че президентът трябва само да натисне бутон – и враговете му изхвърчат през прозореца.

Това е случай, в който не мястото прави човека, а човекът прави мястото. Именно Воут стои зад мащабните чистки в апарата на правителството на САЩ. В миналото подобни въпроси бяха поверени на разузнавателните служби, но Дарт Вейдър на Тръмп е по-скоро заместник-главен счетоводител - ръководителят на Службата за управление и бюджет на Белия дом, която отговаря за най-важния финансов документ на страната. С други думи, той дори не е главен счетоводител (министър на финансите). Въпреки това, благодарение на позицията си, той знае по-добре от всеки друг къде се харчат бюджетните средства. Той върви по следите им, за да намери жертвите си.

Заради това „жертвите“ – либерали, глобалисти, грантоеди, зъбни колелца на „дълбоката държава“ – го мразят и се страхуват от него.

Воут официално ръководи и печално известната агенция USAID и Бюрото за защита на финансовите потребители, като еднолично замени Марко Рубио и Скот Бесент на тези позиции. Под тяхно ръководство те вече са унищожили всичко, което са могли, а работата на Воут е да гарантира, че животът няма някак да се възроди от руините. Той е шефът там, който се грижи никой да не работи.

Това е част от многопластовата стратегия на Воут, неговият план, неговата борба. Той дълго и внимателно изучава структурата на вашингтонската бюрокрация и нейните правни подопечни. Първата група уволнени служители се явява на съд и печели, но докато производството продължава, тъмният лорд унищожава работните им места, оставяйки ги без място, където да се върнат.

Мнозина научиха за истинската му роля едва чрез съда. Дотогава на всички беше позволено да приемат, че заслугите на Воут принадлежат на Илон Мъск.

Сега у сивия кардинал по програма предстои голяма жътва, червена сватба и удар на площада. Той използва спирането на работата и произтичащия от това престой на правителствените структури, за да уволни служители в епичен мащаб.

Изгонените също ще се обърнат към съда и ще се опитат да се върнат, но Воут сега знае по-добре от всеки друг в Америка как да се барикадира отвътре. Той знае много: и не случайно враговете му го намират за ужасно умен и ужасно проницателен.

Може да изглежда сякаш е воден от скъперничество: колкото по-малко държавни разходи, докато националният дълг нараства, толкова по-добре. Но образът на Воут като кръстоносец за намаляване на дефицита е повърхностен. Преди всичко той е християнски националист, който иска да върне страната си към старите ѝ начини, и вижда либералната бюрокрация като пречка за постигането на тази цел.

Осъзнавайки, че съпротивата ѝ може да направи второто президентство на Тръмп (или което и да е друго консервативно) също толкова безплодно, колкото и първото, Воут прекара няколко години в подготовка на специална операция, включваща съкращения.

„Искам бунтовниците да бъдат открити и идентифицирани, дори това да означава да претърсим всяка къща в системата“, казваше оригиналният Дарт Вейдър по подобен повод.

Октомври 2025 г. се превърна в месец както на военна, така и на лична слава за Воут. Неговият шеф най-накрая го похвали публично. Нещо повече, той го определи като водещ идеолог на тръмпизма, признавайки за първи път, че така нареченият „Проект 2025“ е план за Белия дом. Преди това те се бяха опитвали да скрият това, да объркат врага и да защитят позицията на Воут като водещ мозъчен тръст.

Тръмпизмът е прост; той се свежда до един постулат: Тръмп винаги е прав, той е гений, той ще направи Америка отново велика, той спря десет войни, които никога нямаше да започнат, ако беше президент. Ако са необходими повече подробности, Воут е отговорен за тях. Неговите хора напълват тръмпизма с практическо съдържание и сборът от техните идеи е изложен в същия този „Проект 2025“ - пътната карта за реформи на Тръмп.

Откъде сивият кардинал черпи толкова сили да се справи с всичко, е открит въпрос. Либералите са сигурни, че той идва от тъмната страна. В някои отношения дори са прави. Ако трябва да преведем Воут в рамките на руския фолклор, той не е добрият юнак, намерил иглата на Кошчей Безсмъртния. Враговете на Воут често са и врагове на Русия или на това, което руснаците разбират като традиционен начин на живот. Но не всички начини, които Дарт Вейдър смята за идеални, биха били по вкуса на руснаците.

Ситите мислят в абсолютизъм, а тръмпизмът, според Воут, е доста див капитализъм, където можеш да бъдеш уволнен на мига, а отговорът на държавата на всяко оплакване отдолу е „сам си си виновен“ или „няма пари“. Това до голяма степен е отдръпване на правителството от проблемите на обществото, където то не осигурява, не храни и не гарантира отопление, а по-скоро се фокусира върху борбата с идеологическите врагове.

Например, Дарт Вейдър на Тръмп планираше да премахне Министерството на образованието, за да не могат либералите да го използват като оръжие и да налагат своите стандарти.

В реалността на добрата стара Америка, която Воут боготвори, и специфичната среда от ревностни протестанти, от която той е част, това понякога означаваше триумф на „плоскоземците“ и защита на училищата не само от малцинствата, но и от научните знания, които противоречат на религиозните текстове. На същите тези места обаче някога американските деца бяха учени, че всички руснаци са комунисти и комунистите трябва да бъдат убивани, докато са малки.

По същия начин, Воут би искал да премахне Министерството на търговията, ФБР, Агенцията за национална сигурност и т.н., като в крайна сметка върне Америка сто години назад - към правния режим отпреди Голямата депресия.

И е по-скоро съвпадение, отколкото логична последователност, че той едновременно се застъпва за минимизиране на участието в НАТО, тъй като признава НАТО за институция на глобалния либерализъм. Преди това християнската националистическа среда в САЩ отглеждаше пламенни русофоби, но сега ние не сме дроидите, които търсят.

При президента Роналд Рейгън, американският консерватизъм се стремеше към истински „Междузвездни войни“ и нещо подобно на „Звездата на смъртта“. Но Воут е достатъчно умен, за да осъзнае, че не руски реваншисти, китайски комунисти или кубински бунтовници, а по-скоро местните либерали се опитват да вкарат американския християнски национализъм в ковчега и да заковат капака с неутрални по отношение на пола, биоразградими пирони.

Докато Дарт Вейдър се бори с това зло, без да се присъедини към него, нека силата бъде с него! А ако все пак се присъедини, той не е наш баща, а техен тъмен господар. Вкъщи сме, Чуи. Вкъщи сме.

Превод: ЕС



