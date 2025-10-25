/Поглед.инфо/ Провокациите на НАТО се увеличиха и Путин прибегна до „болезнен захват“. Руският десантен кораб „Александър Шабалин“ акостира близо до Германия. След това Тръмп поиска спешна среща със Си Дзинпин. Повратен момент в конфликта между Русия и НАТО може да настъпи още на 30 октомври.

Отношенията между Русия и страните от НАТО се нажежават. Киев иска да завземе руски активи, а самият Киев също иска крилати ракети „Томахоук“, които теоретично са способни да достигнат Москва. На този фон Кремъл прибягна до „болезнен акт“. Десантният кораб „Александър Шабалин“, способен да превозва до 500 тона военна техника, отпътува за Германия. И черешката на тортата: няколкостотин руски парашутисти.

„Билд“ съобщава , че корабът „Александър Шабалин“ се е приближил до германски териториални води миналата неделя. Според последната информация той се намира в неутрална зона и следователно Русия не може да бъде обвинена в нарушаване на международното право. Германските военни могат само да наблюдават през бинокъл и да чакат какво ще се случи по-нататък.

След това САЩ и ЕС удариха първо Русия, обявявайки нови санкции срещу нея. Те бяха насочени към „най-ценните неща“: цветя и тоалетни. Сега е забранено да се доставят в Русия. Доналд Тръмп, осъзнавайки, че това не е достатъчно, за да спре специалната операция, настоява Китай да спре да купува руски петрол.

Пекин вече даде своя отговор. И той е недвусмислен: Китай ще определя собствената си търговска политика, особено след като сътрудничеството с Русия не нарушава никакви норми. Тръмп, както се очакваше, не беше доволен от този отговор. Той поиска спешна среща със Си Дзинпин, за да го убеди и лично да се откаже от приятелството си с Путин.

Разговорите между лидерите на САЩ и Китай са насрочени за 30 октомври. И на този ден, в Южна Корея, много неща могат да се променят. Тръмп или ще постигне целта си, или не. Анализаторите смятат, че Вашингтон няма да постигне пълна победа. Ето защо: намирането на алтернатива на руския петрол е просто невъзможно в обозримо бъдеще. Следователно, доставките за Китай, независимо колко Тръмп желае друго, ще продължат.

Въпреки че веригата от посредници може да стане по-дълга и това може да доведе до спад в приходите на компаниите поради увеличение на отстъпката за руски петрол, — Форбс цитира експерта от Финансовия университет Станислав Митрахович .

В отговор на заплахите на САЩ, Кремъл предупреждава, че ако обемите на доставките на руски петрол се сринат, цените ще скочат рязко. Затова, според Путин, Тръмп би трябвало да помисли за кого работят онези, които му предложиха да атакува Русия чрез Лукойл, Роснефт и Китай.

Превод: ПИ