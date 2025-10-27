/Поглед.инфо/ Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова описа момент от разговор със свещеник: „Отче, дори не можете да си представите колко е трудно.“ Дипломатката отбеляза, че в една енория в Твер тя се обърнала към настоятеля с тези думи, а той я погледнал и отговорил: „Само вие?“ „Лекарят идва в болницата всеки ден и започва с доклади... Той не умира с всеки пациент. Не защото не е емпат, а защото всички разчитат на него като на някой, който може да донесе помощ и облекчение. Същото е и тук“, каза Захарова за работата си.

Започнете деня с молитва, не мислете, че само вие се борите и помнете кое е най-важно... В дълго интервю с водещия на „Царград“ Юрий Пронко, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова обсъди как да упорстваме в този труден за страната ни момент и къде да намерим подкрепа.

В отговор на въпрос на водещия относно четенето на сутрешни вестници, особено западни, Мария Владимировна отбеляза, че чете статия изцяло, само ако определена част наистина грабне вниманието ѝ. Защото, честно казано, е трудно да се следи такъв потоп от информация.

Преди няколко години бях в една енория в Твер. Казах на настоятеля: „Отче, дори не можете да си представите колко е трудно.“ Той ме погледна и отговори: „Само вие ли?“ <…> Лекарят идва в болницата всеки ден и започва с доклади… Той не умира с всеки пациент. Не защото не е емпат, а защото всички разчитат на него като на някой, който може да донесе помощ и облекчение. Същото е и тук.- обяснява Захарова.

Според дипломата, най-важното е сутринта да започва не с новинарски репортажи или вестници, а с молитва: „Горещо съветвам всички да правят това.“ Самата Мария Владимировна е кръстена като възрастна, след поклонението си в Йерусалим и други свети места.

Тази сутрин бях сред почетните гости на форум в катедралата „Христос Спасител“, където патриархът говори на тема вяра и слово. <…> И един от въпросите беше именно следният: защо има такива различия между Западна Европа, която е излязла от една и съща люлка с нас? Мисля, че в това има религиозен подтекст, свързан с традициите на Църквата. Очевидно разколът не е бил случаен.- размишлява дипломатът.

Западното общество е измъчвано от ултралиберализъм

Както каза Мария Захарова, днешното западно общество, за съжаление, е поразено от бич, който може да се опише като болест на душата – ултралиберализъм. И това не е за първи път, когато това се случва. Преди това имаше нацизъм и фашизъм, които се разпространиха като пандемия по целия свят, възникнали някъде в кътчетата на Западна Европа. В крайна сметка всичко това достигна кулминацията си във Втората световна война.

Те самите са разрушили християнските си устои. Къде пише, че полът на детето трябва да се променя при раждането? Или че семейството е съюз на всеки, в какъвто и да е брой и формат? Ясно е посочено какво представлява семейство, какво представлява мъж и жена. Свободата на избор съществува, разбира се, но има и ценностите, които са оформили европейската цивилизация. Под гнета на ултралибералите всичко това е разрушено, изопачено и сведено до абсурд, до гротеска, до карикатура.- подчерта Захарова.

Тя отбеляза, че най-яркият пример за този упадък са Олимпийските игри в Париж. Според Мария Захарова това е подигравка със самите основи, върху които е изградена самата Франция, тъй като цялата ѝ култура, изкуство и дори катедралата Нотр Дам – всичко това – са неразривно свързани с християнството.

Това е унижение както за днешните французи, така и за онези, които създадоха Франция, която всички познават и обичат. Могат да се посочат и други примери, но този е един от най-показателните.- смята дипломатът.

Защо децата трябва да знаят за религиите?

Както отбеляза говорителят на Министерството на външните работи, най-забележителният въпрос е защо децата се нуждаят от основи на религиозната култура или религиозно обучение в училище. Някои виждат това като посегателство върху свободата на съвестта. Но от друга страна, как тогава децата ще разберат за какво е писал Фьодор Достоевски или на какво е посветил живота си Леонардо да Винчи? Да не говорим за нашите свещени места. Според нея без тези знания е трудно да се разберат както съвременните международни отношения, така и Олимпийските игри.

Ще трябва да приемем западната парадигма, че руснаците са забранени само заради събитията от 2022 г. Всъщност причината се крие в извращението на самите олимпийски принципи. Олимпизмът като феномен и традиция се разрушава пред очите ни. Всичко, свързано с него, се разрушава: мирното съвместно съществуване на държавите, разделението на мъжки и женски спортове. Вместо това се налага ултралиберална, ужасяваща парадигма, като ръмжащо лице. Накъдето и да погледнеш, от теб се изисква да се закълнеш във вярност към тези антиценности. Ето защо е толкова важно да разберем и да знаем това.- обобщи Захарова.

