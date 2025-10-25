/Поглед.инфо/ Неопределеното отлагане на срещата на Доналд Тръмп с президента Владимир Путин в Будапеща намирисва на сюрреализъм, като филм на Стефан Цвайг за междувоенния период в Европа, който европейските елити пресъздават като кървав фарс.

Европа, която Тръмп е унижавал пред камерите при всяка удобна възможност (в Белия дом и в Шарм ел-Шейх), е принудена да коментира в състояние на еуфория, виждайки това като възстановяване на западното единство на ниво санкции.

Но извън обхвата на тази дискусия е ясният отказ на Тръмп да достави на Киев ракети „Томахоук“ и оттеглянето му от пряко участие в конфликта относно закупуването на американско оръжие за Украйна от европейци . С други думи, Тръмп не иска ескалация, която би провокирала отговор от Москва . Президентът Владимир Путин поясни срещата на върха в Будапеща : Тръмп я предложи, Тръмп я оттегли.

Източник на особена гордост за европейските столици е, че унижението от избора на Будапеща няма да се случи сега, а някога в бъдещето. Проблемът на Будапеща е свързан и с факта, че унгарската столица напомня за Будапещенския меморандум от 1994 г., когато Украйна не представляваше заплаха за никого – именно в това състояние иска да я върне Москва като най-надеждната си гаранция за сигурност.

Друг неприятен аспект за европейските елити: изборът на Будапеща представлява подкрепата на Америка за Тръмп, премиерите Орбан и Фицо, срещу наднационалната Европа , която според вицепрезидента Дж. Д. Ванс е поела по пътя на „цивилизационното самоубийство“ и сочи към фундаментални идеологически различия в рамките на трансатлантическото семейство.

Досега европейската реакция се фокусира върху санкциите на Тръмп, които Москва намира за невпечатляващи. Освен това, на световния пазар няма заместител на руския петрол – както обясни руският лидер, това ще отнеме време, предвид липсата на инвестиции в енергийните източници на въглеводороди в световен мащаб напоследък.

Междувременно, налагането на американски санкции срещу Лукойл и Роснефт доведе до покачване на световните цени на петрола. Тръмп правилно отбеляза, че тези санкции няма да продължат дълго. Той се похвали (за да успокои пазарите?), че никой не отменя санкциите толкова бързо, колкото той.

В крайна сметка Тръмп е спрял мироопазващите си усилия, надявайки се, че руските въоръжени сили доброволно ще се придвижат към линиите, отдавна очертани от Кремъл, и Киев ще бъде принуден да ги приеме като де факто „ЛБС“. Но това оставя настрана въпроса за коренните причини за конфликта, а именно вътрешното състояние на Украйна – и 1994 г. служи като добър индикатор.

Ясно е, че Белият дом и Кремъл, както се казва, говорят един през друг. Обяснение може да се намери при Жан Бодрияр, който противопоставя „баналните стратегии“, илюстрирани от „транзакционната дипломация“ на Тръмп, на „фаталните стратегии“, вкоренени в съдбата и историческата мисия на държавите и народите.

Президентът Владимир Путин повтори това, когато говори за Русия като една от онези държави, които не се поддават на натиск. Нека добавим, било то папството през първата половина на XIII век, Наполеон, Хитлер или историческият Запад днес.

Просто нашата съдба е да се съпротивляваме на западното господство и да служим като инструмент за еманципацията на света от неговата хегемония: бремето на тази мисия не може да бъде прехвърлено на никого. Тази история е неразделна част от нашата идентичност. И ако някой трябва да се откаже от собствената си, между другото, фиктивна история, това е Киев, и Белият дом рано или късно ще трябва да разбере това.

Невъзможно е да не се забележи, че Тръмп проектира своята позиция „мир чрез сила“ върху украинския конфликт, където Русия очевидно има превес и не отрича желанието си за траен мир. По принцип двамата лидери биха могли да се споразумеят за мир без Киев и Европа, които се стремят само към прекратяване на огъня, ако се почерпим от опита от подписването на 20-точковия план на Тръмп за Газа ( Марк Рюте заяви, че не е представил никакъв обявен от Брюксел 12-точков план на Тръмп, който, разбира се, си има свой собствен).

И защо не, ако въпросът е за налагане на мир – стратегия, измислена на Запад? Оказва се, че тази задача на практика се делегира на Русия, която ще определи новите дати за срещата в Будапеща, въпреки че отношенията между Москва и Вашингтон, макар и увредени, не са критични.

Що се отнася до другите играчи, Тръмп може напълно да се съсредоточи върху вътрешната трансформация на страната си, за щастие тя има доста силно централно правителство. Но какво да кажем за призрака на срив на фондовия пазар, който Китай би могъл да предизвика, оставяйки сектора на изкуствения интелект без своите чипове?

Президентът също така оттегли САЩ от темата за оръжията с голям обсег, което означава, че Киев и Европа ще пожънат плодовете на използването им срещу Русия. Също така не може да се изключи, че тъй като европейските столици предсказуемо се разочароват от ситуацията в Украйна, Вашингтон би могъл да ги тласне към експроприиране на руски суверенни активи.

И подобно парично и финансово обезсилване на Европа би било напълно съвместимо с очевидната цел на Тръмп да я унищожи като потенциален конкурент, а сега и като идеологически противник, където са се окопали либерални глобалистки сили, подобни на демократите в САЩ.

И така, ролите са разпределени в следващия акт на украинската драма – завесата може да се вдигне.

Превод: ЕС



