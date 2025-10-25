/Поглед.инфо/ Прочитам от едната страна- нищо особено. Обръщам го от другата страна - пак нищо. Самият надпис отгоре “ Протеинов бар: скакалци. Шоко!“ не ми говори достатъчно. Само че подозрителните символи на щанда, заглавието на компанията която го произвежда „Енто“ и…малкото щурче, което е изрисувано скромно в единия ъгъл ме навеждат на лоша мисъл. Накрая намирам с дребни букви написано, че в продукта е използвано брашно от скакалци.

Нямам нищо против тези, които искат да ядат скакалци. Или каквито и да е насекоми. Пържени, варени или сотирани. Но съм категорично против това безумие да се натрапва като идея за бъдещето, като спасение на Планетата или като зов за разум. И настоявам всеки такъв продукт (нямам силата да забраня това производство глобално) първо да се забрани за внасяне в България, а ако това не е възможно- да изискваме върху опаковката да има нарисувана голяма Муха. Да е ясно за какво става дума! Народното събрание да гласува спешно подобен закон.

Както обикновено когато искаме да побъркаме хората на преден план се изваждат веднага някакви учени (професори) от някакъв американски университет. Които заявяват, че правят задълбочени и многогодишни опити и вече са постигнали невероятни успехи с печените скакалци. На вид, на вкус, а като полза- тука просто не се съмнявайте. Няма подобен продукт, който да е толкова полезен за цялата природа, за небето, за въздуха и водата и разбира се- най-вече за самото човечество! Сигурно в един момент ще получат и Нобелова премия. Бедният Нобел- не е предполагал за какво ще се използва наследството му! Разбира се както е винаги при учените те отправят апел към обществото, към отговорните правителства да подпомогнат финансирането и продажбата на тези нови продукти, които постепенно ще станат любими на населението. Но в началото сигурно ще се наложи малко разбираемо насилие върху тяхното съзнание.

Ето тука вече търпението ми се изчерпва. Спомням си благородните призиви на всички, които обясняваха как ще преминем към енергия от слънцето и въздуха, как няма повече да тровим земята с нашите изостанали методи за получаване на енергия и как от сега нататък който не ползва зелена енергия- той е враг на човечеството. Постепенно това „зелено“ лоби успя да се наложи (особено в ЕС) и ние дълги години плащаме данък зелена енергия, като за сметка на това бяха унищожавани всички други възможности без да мислим за хората, за тяхната работа, за ликвидирането на земеделските земи, за пътя на птиците, за енергията, за индустрията и за общото благо. Не! „Зелените“ енергетици говореха за общи ползи, но на практика успяха да осигурят само собствени ползи- огромни печалби от обществените фондове за своя лична сметка.

Предполагам че и сега се готви същият ход. Не можем толкова лесно да убедим хората на земята, че трябва да захвърлят храните ,които са култивирали десетки хиляди години и тутакси да започнат да ядат бутчета от скакалци. Но, ето тука трябва хитрост! Не е нужно да убеждаваме всички твърдоглави народи! Трябва да убедим само някои правителства, или по-точно само някои ръководители (особено в такава организация като ЕС) които да намерят тънки и софистицирани методи за заблуда на съответните организации, които да разрешат употребата на насекоми и продажбата на тези продукти без особена маркировка. Който видял- видял. Който не разбрал- ще си хапне протеиново барче с насекоми, няма нищо да му стане . Постепенно ще започнат да го слагат и в брашното на различни закуски, накрая може да се услади дори на неверниците. Разбира се, за да не се отклоняваме много от пазарната икономика нека цената да бъде в началото ниска – да привлича купувачите. Обаче не за сметка на производителите, а за сметка на населението, подведено от същите тези управници (особено в ЕС) които услужливо ще си затворят очите и ще отклонят едни публични средства към тези производители. Съвсем законно, разбира се! Какъв проблем е да приемем закон за субсидиране на новите продукти от насекоми. Лесна работа!

Хора, опомнете се! Ще унищожим овцете, кравите, птиците, рибата- всичко това ще бъде отречено като храна. Вече виждам как по поляните на Родопите вместо овчари със стада ще тичат ентомолози с бели сакчета и ще ловят пеперуди, скакалци или майски бръмбари. Ще има сигурно и гайди, но те по-скоро ще приспиват съзнанието, отколкото ще радват ухото с красива мелодия. Да не говорим за онези „ферми“, в които ще се отглеждат милионите насекоми приготвени за кланиците. Някой виждал ли е толкова насекоми на едно място! Някой може ли да си представи какви ще бъдат последиците когато се съберат такива популации от насекоми! Не, разбира се!

Ще се намерят и професори, и академици, и много медии които услужливо ще разпространяват безумията които те пишат. Никита Михалков казва, че с подобна фразеология много лесно „това, което някога беше абсолютно табу за човечеството, постепенно става не само допустимо, но и задължително“. Става дума за канибализъм, но…разликата не е голяма. Да протестираме против тези идеи, докато още не са придобили законова сила. Никой не може да си представи какво ще се случи с човечеството ако наистина настъпят подобни промени в храненето и в живота ни. Не е нужно да ви убеждавам, че никой (подчертавам- никой) няма да носи отговорност ако от тези храни се появят и затвърдят хранителни отравяния, дискомфорт, алергии, автоимунни заболявания и един куп други неприятности за здравето, които никой не е предвидил. Никой, защото докато се стараят над рецептите за продукти с насекоми от които ще дойдат огромни печалби фирмите не се занимават с изследване на тяхното влияние върху организма на хората. Точно обратното! Знаете колко дълго се изследват лекарствата и ваксините. Колко е сложно тяхното лицензиране. Изведнъж някой ще се опита да ни сложи в храната тези насекоми и ние ще бъдем принудени от законите да ги ядем. Както сега ни натрапват високата цена на т.нар „зелена енергия“. Толкова е просто! Все още това е в ръцете на нашето, българското Народно събрание. Доколко е наше това е друг въпрос. Но да се надяваме на едно общо разбиране и да гласуваме подобен закон.

Ще ни убеждават в много статии, като заклети неверници, колко милиарда по света редовно си похапват насекоми. И колко полезно е това за тях! Няма да обясняват, че става дума за тези милиарди (ако това е числото!) които тънат в мизерия и нищета. Ще говорят само за ползата от щурците, мухите, гъсениците и брашнените червеи. Прекрасна тема за гурме предаване. И то ще се появи- не се съмнявам. За да стигнем един ден до призива: „Който не яде насекоми- той е против демократичните, европейски ценности!“.

Сега ви звучи смешно. Нали!



