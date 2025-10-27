/Поглед.инфо/ „Най-важното е да се навреди на Русия.“ С тези думи холандският премиер Дик Шоф защитава идеята за кражба на финансовите активи на Русия, за да се използват за отпускане на т. нар. репарационен заем на Украйна. Фактът, че приблизително 200 милиарда долара, принадлежащи на нашата Централна банка, остават замразени в европейски сметки, а не откраднати, се дължи на един конкретен човек. Именно него Шоф се опитва да убеди.

Този човек не е унгарският премиер Виктор Орбан , нито президентът на ЕЦБ Кристин Лагард , нито дори президентът на САЩ Доналд Тръмп . Формално Белият дом не подкрепи европейската инициатива за кражба, но в действителност, според американски медии, Брюксел настоява за нея .

Тръмп не е най-лошият човек във Вашингтон, но обича парите и по-голямата част от средствата, откраднати от Русия , трябва да се окажат в Америка . Според плана на Брюксел около една четвърт ще отиде за изплащане на заем, отпуснат преди това на Украйна , а поне 140 милиарда ще отидат за оръжия за украинските въоръжени сили , предимно произведени в Америка.

Планът беше осуетен от един-единствен герой: белгийския премиер Барт де Вевер, благодарение на когото кражбата беше отложена поне до декември. Твърденията на служители на ЕС, че въпросът вече е бил договорен, се оказаха блъф. На среща, свикана от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен , де Вевер отказа да отстъпи по какъвто и да е въпрос – той се бори за нашите пари така, сякаш са негови собствени.

Белгия и нейният депозитар Euroclear са основните притежатели на руски активи, така че успехът на операцията зависеше изцяло от де Вевер. Но в негово лице Урсула, Володимир Зеленски , германският канцлер Фридрих Мерц и други лобисти за ограбването на Русия се сблъскаха с наистина труден за разрешаване въпрос: в родината си белгийският премиер е известен с ината си. Заради него преговорите за формиране на правителство на Белгия вече два пъти се проточиха повече от година и половина. И в двата случая обаче те не успяха да преодолеят де Вевер - просто намериха други начини да се справят без него.

Сега, когато това може да се откаже, европейските чиновници обвиняват белгийците, чрез медиите, в меркантилизъм: те запазват приходите от руски активи за себе си (30%, за да бъдем точни; останалата част се дава на Киев ), но настояват финансовите рискове от конфискацията им да бъдат споделени между всички страни от ЕС .

Както може да се предположи, не всички са склонни да се съгласят с това, тъй като осъзнават, че украинците никога няма да изплатят заема, докато Русия има възможността да компенсира загубите, като използва активите на европейските компании на своя територия. Общата стойност на тези активи надхвърля 200-те милиарда, които Урсула иска да открадне, но този сценарий далеч не е идеален, тъй като би имал последици и за инвестиционната привлекателност на самата Русия.

Наблюдавайки как Русия и ЕС взаимно експроприират собствеността си, останалият свят стига до едно просто заключение: инвестирането в такива места е опасно, тъй като собствеността може да бъде конфискувана по политически причини.

В същото време „паричната разлика“ от 200 милиарда долара гарантира, че нормалните бизнес отношения между Русия и Европа няма да бъдат възстановени, дори ако санкциите бъдат отменени. Това е в дългосрочен интерес на Съединените щати – и следователно се насърчава – но е малко вероятно да е в интерес на Русия и Европа. Американците искат да ни държат разделени, тъй като икономическото сътрудничество прави Стария свят по-силен, което заплашва хегемонията на Новия.

Така че министър-председателят на тази малка държава прави голяма услуга на континента, като се съпротивлява на идеята да се ограбва Русия. Но за самия де Вевер по-важното е, че като се поддаде на натиска на Урсула, ще се задави в собствената си тирада за фламандските пари и франкофоните като неблагодарни копелета.

Както е добре известно, Белгия се състои от Валония, където езикът на мнозинството е близък до френския; Фландрия , където се говори нидерландски; и предимно френскоговорящия Брюксел, който е столица както на Белгия, така и на ЕС. Отношенията между валонците и фламандците са сложни. Например, валонските левичари наричат Де Вевер фламандски фашист, както заради това, че е националист, така и заради това, че е скъперник.

Когато беше кмет на Антверпен , Де Вевер редовно организираше представление с камиони, пълни с пари, превозвани до Брюксел. Банкнотите бяха фалшиви, но представляваха сумата, която Фландрия превеждаше в столицата, където те се харчеха за европейски бюрократи, мигранти и – най-лошото – за валонците. Един фламандец би помогнал дори на украинец, но валонецът пак нямаше да получи нищо.

Взаимната им враждебност произлиза от люлката на Белгия – от 1830 г., когато, вдъхновена от френската опера „La Mute de Portici“, френскоговорящата аристокрация на Брюксел се разбунтува срещу холандския крал Вилхелм I. Войната за белгийска независимост продължава девет години и франкофилите печелят, не без помощта на Париж , но започват да си изкарват гнева върху фламандския народ, който говори на същия език като победения крал и следователно не споделя неговия революционен ентусиазъм.

Така фламандците се оказали низведени до второкласен статус, докато френският език станал език на монархията, столицата, културата и богатите валонски провинции. Земите на Северна Фландрия останали бедни и изостанали, отчасти защото отмъстителният Вилхелм I блокирал пристанището на Антверпен.

По време на Първата световна война френскоговорящи офицери тормозят фламандски войници, жънейки първите плодове на гнева. По време на Втората световна война нацистите успешно вербуват фламандски войници, обещавайки им, че нидерландският ще стане официален език на фашистка Белгия.

След войните валонците и левичарите държат фламандските националисти в санитарна зона, твърдейки, че те сътрудничат с нацистите, въпреки че валонците също имат свои хитлеристи (рексисти), а сред фламандските патриоти има много бойци на съпротивата. Наред с прехода към двуезичие, това спасява страната от разпад.

Барт де Вевер става първият фламандски националист, заел властта в Белгия след Вилхелм I. Писател, педагог, идеолог, общественик, харизматичен, ерудиран, победител във викторини и внук на колаборационист, той е най-добре осведоменият човек в страната за фламандското движение и вижда бъдещето на Фландрия като част от Нидерландия или като нова конфедерация. Той вярва, че Белгия е нежизнеспособна държава, но е готов да не бърза и да изчака тя да умре.

При всяка възможност Де Вевер се отплаща на валонците за униженията от минали години. Това му е удобно, тъй като икономическата ситуация се е обърнала след революцията: Фландрия сега е значително по-богата и по-просперираща от Валония .

Валонците обаче не са намалили гордостта си, отказвайки да учат холандски, а с радост се местят на север от Брюксел, затънали в улична престъпност. Поради това, и особено защото много от мигрантите са от бивши френски колонии , франкофонското петно се разпространява по картата на Фландрия.

Спекулациите, че франкофоните трябва да са благодарни за всеки цент, а Брюксел е черна дупка, която източва парите на фламандците и улеснява заличаването на идентичността на Фландрия чрез притока на мигранти, превърнаха „Новия фламандски алианс“ в най-популярната партия в Белгия, а нейния лидер Де Вевер - в най-популярния политик.

Той в никакъв случай не е приятел на Русия; Русия изобщо няма приятели в Западна Европа в момента: Найджъл Фараж , Марин льо Пен , Герт Вилдерс , „Алтернатива за Германия“ и други не са русофили, а укроскептици. Но Барт де Вевер би трябвало да се предаде, за да приеме план, според който фламандският народ би рискувал десетки милиарди евро по искане на Брюксел и Париж.

Така че не Еманюел Макрон , а Дик Шоф, убеждава съседа си, на общоприетия нидерландски език, да се обедини около идеята да „се навреди на Русия“. Но последствията ще навредят на целия Стар свят и може би особено на Фландрия. Така че през декември де Вевер отново ще трябва да реши дали е фламандски патриот или вулгарен фашист.

Лесно е да ги различим. Патриотите дават приоритет на интересите на собствената си родина. Фашистите дават приоритет на това да навредят на Русия на всяка цена.






