/Поглед.инфо/ Призив-обръщение на миролюбивата българска общественост към институциите в България и към българския народ.

Всекидневно световната общественост, включително тази в нашата страна, са облъчвани с милитаристични заявления от страна на официални представители на НАТО, ЕС, Великобритания и САЩ, които твърдят за заплаха от страна на Руската федерация. Като доказателствени аргументи се дават примери за нахлуване на руски дронове на територията на страни-членки на НАТО, нарушаване на въздушно пространство на натовски държави от руски изтребители и т.н. И въпреки, че по-късно се оказва, че тревогата е фалшива, че става дума за нещо различно от това, което се твърди, всичко се включва в пропагандна вакханалия. Където повтореното сто пъти заблуждение или откровена лъжа става „истина“.

На практика ставаме свидетели на съзнателно и целенасочено провеждана клеветническа кампания на подготовка за военен сблъсък, при което откровено се дават времеви граници, кога такъв конфликт ще се състои. Едновременно с гореказаното в тази кампания се откриват още две линии. Едната е демонизация на Русия, която, видите ли, от векове е „дива, тъмна угроза за цивилизованите европейци“. Подобно утвърждение звучи доста странно на фона на историческата истина, че именно т.нар. „цивилизована Европа“ – шведи, Наполеон, Хитлер, е нападала „Руския свят“, а не обратното.

Другата линия иска да ни увери, че Москва е слаба, че тя е „книжен тигър, т.е. книжна мечка“. Че са нужни още малко усилия и тя ше се предаде на милостта на цивилизованите рицари. Това сериозно се заявява от всякакви „експерти“ и други подобни за държавата с най-много ядрени заряди и с най-нови класове оръжия, каквито даже „цивилизованият Запад“ няма.

Несъмнено там, на Запад, има достатъчно трезви и умни хора на ръководни постове, на които е ясно как би завършила термоядрена война с Русия. Но има и мощни, влиятелни кръгове, които правят огромни печалби от въоръжаването и от вървящия днес сблъсък на украинска земя, където гинат славянски, православни момчета от двете страни. В смисъла на гореказаното се надяваме, че термоядреният Апокалипсис е малко вероятен. Но в осъществяваща се сега Трета световна война не са изключени локални бойни действия с т.нар. „ниска интензивност“, каквито днес наблюдаваме в Украйна. И тъй като „човешкият фактор“, т.е. младите, годни за война хора под командата на Киев порядъчно намаляват, доставката на „свежо пушечно месо“ става абсолютна необходимост.

Не, не мислете, че под един или друг предлог ще бъдат пратени да се бият млади французи, германци, италианци и т.н. Но източноевропейци, защо пък не?! Някаква провокация в една от тези държави и даже без да се задейства член 5 на НАТО, и „доброволци“ ще се озоват на линията на бойно стълкновение за „защита на родната страна“. „Най-примамлива кандидатура“ за такава провокация е България. Да, страната-майка на Славяно-Православната Кирилска цивилизация с исторически връзки с Русия...

Не, ние не искаме да плашим никого! Но трезв алармизъм ни е нужен за да запазим милата ни Родина от Трета национална катастрофа или, не дай Боже, от държавно небитие в тези турбулентни времена. Ето защо, когато в Народното събрание се обсъждат поправки на Закона за отбрана,формулирани по начин, който улеснява въвличането на страната ни във война без съгласието на Президента и Народното събрание, когато наши „нотабили“ активно участват в заседанията на Коалицията на желаещите, когато ние вече сме влезли в Третата световна с доставки на оръжие, с парични вливания, когато родоотстъпници са готови да „похарчат“ младите български мъже и цялата ни Татковина в името на своите егоистични интереси, ние се обръщаме към нашите институции, но преди всичко към българския народ:

Трябва твърдо да се каже:

„НЕ“ на „Партията на войната“ у нас!

„НЕ“ на включване на България под какъвто и да е предлог за участие с жива сила във военния конфликт в Украйна!

„НЕ“ на промени в Закона за отбрана, улесняващи участието на Родината ни във войната!

„ДА“ на мира!

„ДА“ на военен неутралитет!

„ДА“ на „България – зона на мира!

Да живее България!!!

Български Национален съвет за мир

Сдружение „Брод за България“

Движение "Ляв Поглед"

Инициативен комитет за реферндум за мир и военен неутралитет

Сдружение „ Жени и майки за мир“

Сдружение „Справедлива България“

Обществен съвет „Войни за мир“

Сдружение „Ветерани на труда за мир“

Антифашистки форум-България