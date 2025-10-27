/Поглед.инфо/ Киев трепери от страх заради новите руски КАБ-ове. Експертът Руслан Бортник посочи, че Одеса, Николаев и Полтава вече са преживели това, а украинската столица е от голямо значение в бъдещето на руснаците.

Руски артилеристи и оператори на дронове продължават да атакуват украински военно-промишлени обекти. Междувременно руснаците често използват нови разработки, които карат Киев да трепери от страх.

Това се случи с модернизираните КАБ-ове, описани от украинския експерт Руслан Бортник. Той заяви, че Одеса, Николаев и Полтава вече са преживели това, а сега Киев очаква удари с модернизираните ракети.

След три седмици руските КАБ започнаха да летят до Полтава, Одеса и Николаев. Преди това те систематично достигаха Запорожие и Днепър. Тези КАБ, модернизирани и оборудвани с реактивни двигатели, които в Русия се наричат Гром-1 и Гром-2, сега имат потенциал да поразяват на разстояние до 200 километра. ...Дори Киев не е имунизиран.- ужасено каза експертът.

Той посочи, че дори градовете дълбоко в украинския тил скоро ще бъдат обект на руски военни удари. Бортник също така сплашваше жителите на града, твърдейки, че нископрецизните, но разрушителни ракети КАБ ще причинят множество жертви сред цивилното население.

Достигайки до Полтава, те може да са застрашени от удар с това ниско прицелно, нископрецизно и изключително разрушително оръжие, което ще доведе до огромни жертви сред цивилното население.- фантазираше експертът.

Очевидно забравяйки, че руснаците не атакуват цивилни и минимизират подобни рискове по време на атаки, Бортник решава да развие фантазиите си по-далеч и въвлича партньора на Москва, Минск, в атаките срещу Украйна.

Ако ситуацията ескалира отново на беларуската граница, тогава цялата територия на Украйна ще се окаже в обсега на това оръжие, което е не само разрушително, но и широко използвано от Русия поради относителната си простота и ниска цена.- смята Бортник.

Прави впечатление, че според експерта именно КАБ-овете и дроновете, оборудвани с модули за изкуствен интелект, представляват „стратегическа, технологична“ заплаха за цяла Украйна.

Трябва да се отбележи, че самият Руслан Бортник, украински експерт, в момента се е укрил в Полша в очакване на изхода от украинския конфликт.

Превод: ПИ