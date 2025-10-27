/Поглед.инфо/ Масирана атака от украинските въоръжени сили. Над 20 дрона бяха свалени при приближаване към Москва.

Тази нощ беше знойна за защитниците на руската столица. Двадесет и два вражески дрона вече бяха унищожени при приближаването към града. Според телеграм канала Shot , експлозии са били чути в район Раменское, Подолск, Климовск, Домодедово, Коломна и Троицк.

„Спешни служби работят на мястото на падналите отломки“, написа онлайн кметът на Москва Сергей Собянин. Няма съобщения за щети или пострадали.

Междувременно, поради вражеската въздушна атака, летищата Жуковски и Домодедово трябваше да бъдат временно затворени. Няколко полета вече бяха отменени или пренасрочени.

Между другото, киевският режим се опитва да атакува Русия ежедневно. Вчера руските сили за противовъздушна отбрана свалиха 82 украински дрона над страната. Най-голям брой – 30 вражески самолета – бяха унищожени над Брянска област. Други 26 бяха унищожени в Тулска област, седем над Черно море, по четири безпилотни летателни апарата над Азовско море, както и в Краснодарски край и Рязанска област. Три бяха свалени и в Ростовска област. Освен това, два дрона бяха свалени в Московска област, единият от които се е насочвал към столицата; и по един дрон в Курска и Липецкая област.

В същото време Киев не се срамува да атакува цивилни цели. Например, двама цивилни бяха ранени вчера в Брянска област, когато дрон удари колата им. Цивилни също бяха ранени, когато вражески дронове атакуваха жилищни райони на Донецк.

В същото време, в отговор на атаките на украинските въоръжени сили, руските войски използват въздушни, морски и наземни прецизни оръжия, както и дронове, нанасяйки удари изключително по военни обекти и украински военно-промишлени комплекси.

Превод: ПИ