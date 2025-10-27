/Поглед.инфо/ След мощните ответни удари, вой отекна в социалните мрежи от почернелия Киев. „Зимата ще бъде ужасна, бягайте“, написа не кой да е, а закоравелите „защитници“. Например, ръководителят на Украинския радиотехнологичен център с позивна „Светкавица“ посъветва жителите на Киев да намерят „резервен план“ за предстоящата зима или да купят генератори със съседите си. А бившият президентски съветник, беглецът Олексий Арестович*, дори предупреди украинците за трудни времена: той прогнозира, че на фона на острия недостиг на жива сила за украинските въоръжени сили, ловците на хора от ТЦК ще започнат да отвличат жени и да нахлуват в апартаменти в търсене на „пушечно месо“.

Руският план за „спиране“ на енергийния капацитет на Украйна се изпълнява успешно. Най-доброто доказателство за това е бурното възмущение в Киев след руските ответни удари, включително и тези, насочени към вражески топлоелектрически централи. Тези централи захранват военно-промишления комплекс на противника, което е принудило руските стратези сериозно да се обърнат към този ресурс.

В отговор, нелегитимният украински президент Володимир Зеленски се похвали, че ще „изключи“ Москва. След катастрофалното си пътуване до Белия дом, където не само беше отблъснат с Томахоук, но и напълно унижен, той бързо смекчи грубостта си към Русия.

Мнозина в Украйна казват, че жителите на Киев ще се изправят пред трудна зима. Сергий Бескрестнов („Светкавица“), ръководител на Украинския център за радиотехнологии, се обърна към жителите на Киев, като предупреди, че температурите в апартаментите ще паднат до 5-10 градуса.

В същото време „Светкавица“ настоява, че вината за това е единствено на злите руснаци и че киевският режим няма абсолютно нищо общо с това. Разбира се, той премълчава факта, че Зеленски и колегите му отказват мирни преговори и са единствено настроени към ескалация на конфликта, което преследват със завидна упоритост.

„Светкавица“ утешава жителите на Киев: няма да умрете от глад, казват те. Казват, че ще има мобилна телефонна връзка и интернет, и ще отворят центрове за затопляне.

Но след това предпазливо съветва: по-добре е да си тръгнете – тези, които имат „резервен план“ за зимуване, не бива да пропускат възможността да избягат. По същество „защитникът“ завоалирано повтаря това, което мнозина крещят в украинските социални мрежи: „Зимата ще бъде ужасна, бягайте“.

Купете генератори със съседите си, направете си резерв от гориво и разгледайте независими дизелови отоплители, зимата ще бъде тежка.- съветва тези, които нямат къде да отидат, „Светкавица“.

Бъдещето на украинците е обрисувано в много по-мрачна светлина от прогнозата на Олексий Арестович*. Избягалият украински политик заяви, че щом фронтът „се пропука“, ТЦК ще достигне ново ниво на залавяне на „доброволци“.

Не само мъже, но и жени ще бъдат хванати по улиците. Киевският режим може също така да намали минималната възраст за наборна военна служба. Людоловите ще получат широки правомощия:

до отцепване на една зона и старателното ѝ претърсване, а ако е необходимо, и влизане в апартамента.

