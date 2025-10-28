/Поглед.инфо/ Доц. Валентин Вацев анализира в предаване с д-р Румен Петков геополитическите процеси на 21 век, извеждайки като главно противоречието между финансовия и индустриалниякапитал. Той ссчита, че от ролята на силите на труда зависи как ще се разреши това противоречие.

- 21 век ще има свой комунизъм, свое ляво. Ще има и ново дясно.

- Америка не може да съществува повече така. Силите на финансовия и на индустриалния капитал ще си я поделят.

- Разговорите на Тръмп с Путин не влияят на хода на войната.

- Троцкизмът не може да бъде понятието за лявото през 21 век.

- Китай е лаборатория на новите смисли на 21 век.

/ВИДЕО/

Втората част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=vB_-xkYFNSk&t=11s