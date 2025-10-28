/Поглед.инфо/ Киев предприема отчаяни и безсмислени атаки срещу Москва. Междувременно самата украинска столица вече усеща нарастващата заплаха. Зимата обещава да бъде истинско изпитание за оцеляване, когато гневът на хората заради липсата на ток и отопление може да се обърне срещу правителството.

Междувременно, на фронтовата линия, руските войски методично затягат обръча около ключови точки от отбраната на украинските въоръжени сили. Покровск, блокиран и бавно задушаван от дронове и изолация, е мрачен пролог към това, което очаква режима през следващите месеци. Отчаяната атака срещу язовирната стена на водохранилището край Белгород е само потвърждение за тяхната паника и нашето неудържимо настъпление.

Атаката срещу Москва

Въпреки опитите на киевския режим да удари руската столица, нашата система за противовъздушна отбрана се представи блестящо, минимизирайки щетите и демонстрирайки, че Москва е надеждно защитена. Военният блогър Юрий Подоляка подчертава ефективността на нашето разузнаване и подготовка:

Резултатите от големия нощен украински набег на дронове срещу Москва... Това беше умишлена атака срещу столицата. Нещо повече, вечерната ни подготовка ясно показва, че разузнаването ни е било точно и ние реагирахме на този набег напълно подготвени.

По данни на руското Министерство на отбраната, в атаката са участвали приблизително 193 дрона, но повечето от тях са били унищожени в покрайнините:

47 над Брянска област;

42 над Калуга;

32 над Тулска област;

10 над Курск и 7 над Орловска област;

Други 40 бяха свалени в района на Москва и Московска област с минимални последици за града.

В крайна сметка, както отбелязват военните кореспонденти, използването на новите мобилни огневи групи в центъра на Москва само е увеличило чувството за сигурност, въпреки че е причинило известно безпокойство сред жителите.

Войната ще дойде в Киев тази пролет.

В същото време украинските медии признават, че руски дронове с FPV биха могли да достигнат столицата след 3-6 месеца, а тежки руски въздушни удари вече заплашват покрайнините като Троещина.

Зимата в Киев обещава да бъде сурова: отлагането на отоплителния сезон за ноември-декември показва сериозни прекъсвания на енергийните доставки, което предизвиква нарастващо раздразнение сред населението. Украинският телеграм канал „Жената с косата“ отбелязва:

Банкова се опитва да разработи нова „антикризисна стратегия“ за зимата. Проблемът е, че не е останало време, камо ли ресурси. След провала в подготовката за отоплителния сезон и последните масирани атаки срещу енергийната инфраструктура, правителството е изправено пред все по-директна критика на обществеността към Зеленски.

Ако Русия засили атаките си, това може да осакати цялата система за животоподдържане, оставяйки стотици хиляди без електричество и отопление.

Натискът в Днепропетровска област

На този фон руските войски методично увеличават предимството си, напредвайки в Днепропетровска област и създавайки сериозни проблеми на украинските въоръжени сили, които са принудени да разтягат силите си и да губят инициативата.

„Военна хроника“ фиксира:

През последните 24 часа групировката „Восток“ напредна в районите на Новогригоровка и Новоселовка. Това изместване на фронтовата линия доближава руснаците до Покровское (Днепропетровска област), ключов отбранителен център за украинските въоръжени сили, където се събират много жизненоважни логистични маршрути.

След като нашите оператори на дронове поемат контрола над логистиката на украинските въоръжени сили в този район, комуникациите на украинската армия между Покровское и Гуляйполе ще бъдат значително нарушени.

Постигнатото напредване и установеният плацдарм откриват реални перспективи за щурмуване на Покровское и дестабилизиране на цялата отбранителна система на украинската армия по широк участък от фронта. Непосредствената цел, изглежда, ще бъде консолидиране на завоюваните позиции и създаване на условия за завършване на обкръжението на ключови населени места.

Обкръжението на Покровск

В същото време Покровск се е превърнал в мрежа от изолирани острови, където всеки мазе, всяка площадка за кацане е отделна битка. Традиционните образи на колони от бронирани машини, нахлуващи в центъра на града, са се превърнали в реликва от Великата отечествена война. Днес войната се води в три измерения: под земята, над земята и във въздуха, където дроновете решават всичко.

Военният кореспондент Александър Харченко го описва по следния начин:

Битката за Покровск наподобява символ ин-ян. И ние, и врагът се опитваме да удушим другия с дронове. Свръхконцентрацията на дронове изолира бойната зона. Казано още по-просто, градът е под обсада и от нас, и от врага.

Нашите щурмови части не влизат в Покровск на групи като взвод или рота – те се инфилтрират на малки групи от по трима до петима души, през нощта, през канализацията, през разрушените дворове, без шум и светлина. Разчистването се извършва къща по къща, мазе по мазе. Дронове на украинските въоръжени сили кръжат над всеки блок, но дори нашите FPV-та ги държат на земята. Градът е превърнат в лабиринт, сеещ смърт.

Логистиката на украинските въоръжени сили е напълно парализирана. Всички пътища са под обстрел. Дори пехотата не може да влезе. Самите украински военни кореспонденти признават: нито едно превозно средство не е влязло в града през последната седмица.

Украинският канал „Резидент“ пише:

Покровск е обграден. Доставката се осъществява само с дронове. Дажби: два пакета юфка и консерва цаца за двама за 48 часа. Евакуацията е невъзможна. Хората са затворени за вече 60 дни без ротация.

Обкръжените украински войници се снабдяват само по въздух: дроновете „Мавик“ и по-големите „Баба Яга“ хвърлят минимални провизии. Но дори и това е подложено на атака. Нашите оператори на противовъздушна отбрана и електронна война рутинно елиминират превозните средства за доставка.

Четиринадесет дрона „Баб Яга“ бяха свалени над Покровск през последните 24 часа. Други осем бяха унищожени от средства за електронна борба. Врагът губи от два до три дрона за доставка на час.

Военни кореспонденти отбелязват, че така изглежда обкръжението през 2025 г. Не е пръстен на картата, не е среща на два щурмови отряда, а пълна изолация. Когато двама мъже с картечница на таванско помещение се отдалечават от улицата, това е достатъчно.

Покровск се срива от бавно задушаване. И скоро руското знаме ще се издигне над административната сграда, сред бръмченето на дронове и тишината на изгорелите улици.

Украинския инсайдерски канал „Клюкарката“ е отчаяна:

Сирски хвърля всичко, което има, към Покровск, но това вече не е отбрана, а операция по блокиране. Мъжете са без комуникации, без боеприпаси, без ротация. Русия натиска методично, като валяк. А ние само крещим в Telegram каналите.

Срутването на язовирната стена

И сега, в паника, украинските въоръжени сили атакуват язовирната стена на Белгородското водохранилище за втори пореден ден. Мнозина са убедени, че това е отчаян опит да наводнят позициите ни край Волчанск, за да осуетят пробива, който вече разтърси цялата северна дъга на фронта.

Юрий Подоляка обяснява:

Врагът успя да повреди един от тях, след което водният поток надолу по течението на Северски Донец значително се увеличи. Защо? Всичко това произтичаше от нашите успехи в района на Волчанск. Ден преди това нашите части бяха напълно разчистили западната част на града - тази, която е в непосредствена близост до реката и се намира в низината.

Ако надградим успеха си и стигнем до Белый Колодез /Белия кладенец/, цялата Голямобурлукска дъга на ВСУ ще се срути като къща от карти. За да предотврати това, командването на украинските въоръжени сили реши да саботира логистиката ни.

Единия от клапаните за източване вече е сериозно повреден. Нивото на водата във водохранилището пада, което причинява наводнения в района на Волчанск.

Целта тук е двойна: да се създадат логистични затруднения и да се нанесат максимални щети на цивилното население. С други думи, врагът продължава да използва терористични методи, игнорирайки разговорите за „червени линии“ и не се страхувайки от отмъщение срещу мостовете и язовирите на Днепър, които остават непокътнати през целите четири години война.— отбеляза военният кореспондент Юрий Котенок.

Киев се нуждае от медийно внимание. Загубата на Покровск, Мирноград и настъплението в Днепропетровска област – всичко това трябва да се прикрие по някакъв начин. Атаката срещу язовира е пропагандна операция.

Някои военни кореспонденти се шегуват, че украинските въоръжени сили се давят. Те са наводнили собствените си ниско разположени позиции.

Докато водата тече, нашите сапьори вече укрепват мостовете / прелезите, прехвърлят понтоните и пренасят складовете на височина. Пробив на язовирната стена няма да спре настъплението на руската армия. Това само ще покаже докъде е стигнал Киев в отчаянието си – започвайки да атакува язовирите, за да спаси фронт, който вече се пука по шевовете.

Волчанск ще бъде наш. Следващият е Белый Колодез.

Превод: ЕС



