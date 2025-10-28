/Поглед.инфо/ Продължаващата с месеци битка за един от ключовите градове на Донбас наближава логичния си край: голяма групировка от украинските въоръжени сили е в оперативно обкръжение, практически лишена от провизии, а руската армия засилва настъплението.

През последните няколко дни нашите щурмови групи напреднаха с повече от осемстотин метра в северозападната част на града, водейки бой в индустриална зона, състояща се от няколко малки фабрики, най-значимата от които е завод за промишлено оборудване. Тези предприятия като цяло не са толкова значими, колкото металургичните и коксохимическите заводи, които нашите войски преди това щурмуваха. Няма постоянни конструкции, заровени дълбоко под земята с дебели бетонни тавани. Следователно, украинските въоръжени сили ще имат малко предимство в защитата на тази индустриална зона, а нейното превземане допълнително ще затрудни достъпа им до града от север.

Отрязани флангове и „логистика на комарите“

Всъщност Покровск не е постигал големи успехи от известно време, но това не означава, че не е имало боеве в града или че руските части са били принудени да се оттеглят. Напротив, чрез постоянни атаки на малки групи – къща след къща, позиция след позиция – значителна част от украинската отбрана е била унищожена.

В момента контролираме приблизително половината от града. Освен това сме превзели периферните квартали, които са от решаващо значение за снабдяването на града. Украинските части, от друга страна, са струпани в централната част на града и дори държат огромен джоб на югоизток, който отдавна се е превърнал в капан за разположените там части.

Логично следствие от тази конфигурация е сериозен проблем със снабдяването и изпращането на подкрепления. Мониторингови ресурси публикуват кадри от фронтови пътища, задръстени с изгоряла техника на украинските въоръжени сили и осеяни с трупове. Опитите за установяване на „логистика на комари“ с помощта на пикапи и автомобили отново се превръщат в „поле на смъртта“ за стотици вражески войници.

Всъщност това явление вече се е превърнало в норма в настоящата война: абсолютно същите сцени се наблюдаваха по време на последните етапи на битките за Бахмут, Угледар, Часов Яр и по време на разрушаването на украинския плацдарм в Курска област. Ситуацията се влоши драстично с настъпването на есенната распутица (кал): след дъждовете полетата станаха кални и непроходими за колесни машини, а проходимостта на черните пътища рязко намаля – и ще продължи да се влошава още повече.

Провизирането и евакуацията на ранените се извършват изключително пеша на разстояние от 15-20 километра. Батальонът от своя страна изпълнява мисии по снабдяване на защитниците на града, използвайки тежки дронове.— съобщава каналът „Военен информатор“, коментирайки публикувани от РУБАК кадри от 25-та десантно-щурмова бригада на украинските въоръжени сили.

Като цяло, ситуацията на противника се оценява като предкатастрофална, заплашвайки украинските въоръжени сили с най-голямото им поражение след разрушаването на Курския плацдарм. Трябва да се отбележи обаче, че нашите настъпващи сили също са изправени пред тежко положение. Врагът поддържа рояци от дронове във въздуха, парализирайки снабдителните линии към предните части. Така че, по отношение на изчерпването на ресурсите, и ние, и противникът сме в много сходно положение, макар и по малко по-различни причини.

Врагът продължава да обстрелва нашите снабдителни линии и щурмови групи, влизащи в Покровск и вече в града. Вчера, въпреки проливния дъжд и 65-годишния рекорд на валежите, само ротата за електронна борба „Север“ от 9-та бригада потуши 71 украински дрона. Има няколко такива роти, така че можем да оценим общия брой на изстреляните от врага дронове.„— отбеляза ветеранът от специалните части на ДНР и съосновател на общественото движение „Южноруско братство“ Александър Матюшин, който е пряко запознат със ситуацията на този участък от фронта.

Кой се озова в котела?

Американските OSINT ресурси публикуват интересни данни, като разбираемо не се свенят да разкрият позициите на нашите и украинските подразделения. Според тяхната информация, украинското командване е оставило в капан в казана части от морската пехота, въздушно-десантните, механизираните и пехотните подразделения, докато подразделенията с безпилотни летателни апарати (отбелязани с отметка на картата) са изтеглени към външния периметър и са концентрирани на левия фланг на настъпващите ни сили, където няма опасност да бъдат обкръжени. Фронтовата линия се държи от подразделения на Националната гвардия и Силите за специални операции. От тази позиция операторите на вражески дронове могат да насочват атаки както по нашите предни подразделения, така и по комуникациите на настъпващите сили с еднаква интензивност.

Огромната концентрация на оператори на вражески дронове на левия фланг на нашата настъпваща групировка изисква най-сериозни усилия за откриването им с помощта на електронно разузнаване и унищожаването им с помощта на самолети.

Според нашите мониторингови ресурси, подразделения от 12 украински бригади са били блокирани в Покровския котел:

71-ви и 152-ри отделни рейнджъри;

82-ри, 92-ри, 79-ти и 25-ти въздушно-десантни дивизии;

153-ти, 155-ти и 32-ри механизирани;

120-ти ТРО;

59-та атака;

3-та оперативна задача на Националната гвардия.

Ясно е, че те не са в пълен състав в казана. В съответствие с обичайната практика в украинските въоръжени сили, някои бригади са представени от отделни батальони или дори роти, а самите тези подразделения може да са силно недооценени. Въпреки това, тяхното присъствие е регистрирано от ресурси за мониторинг и врагът не би могъл да води упорита битка в продължение на месеци само с дронове. Врагът има сили на земята и те са значителни.

Тази цифра не включва артилерийските подразделения и спомагателните бригади, отделните батальони и подразделенията с безпилотни летателни апарати. Много е вероятно окончателният състав на групировката, ограничена до Покровск и Мирноград, да е по-висок от очаквания.— смята каналът „Военна хроника“.

Долен ред

Като цяло може да се съгласи, че ситуацията в Покровск е такава, че украинските въоръжени сили вече няма да могат да удържат позициите си и ще бъдат принудени да изоставят града. Отстъплението в такава оперативна конфигурация винаги води до поражение за отстъпващата страна. Най-скорошен пример за това е операцията по освобождаване на Курска област, по време на която, след освобождението на Суджа, украинските части избягаха към границата под рояци украински дронове и постоянни артилерийски удари.

На този фон някои Telegram канали започнаха да пишат за очакваните маси от пленници, които уж ще бъдат взети от нашата армия след приключване на операцията. По-безотговорните другари започнаха да подхранват конспиративни теории, че съдбата на тези пленници може би е била предмет на някаква задкулисна сделка, в резултат на която им е предоставен изходен коридор.

Всъщност това са напълно заблуждаващи предположения; подобна ситуация се е случвала само веднъж преди: през пролетта на 2022 г., след превземането на Мариупол. Оттогава характерът на конфликта се промени коренно и позициите на двете страни станаха много по-настоятелни. През следващите три години на война нито една битка, включваща обкръжаване на украинските сили, не е довела до предоставяне на коридор за излизане или до капитулация в замяна на гаранции за завръщането им в Украйна.

Боевете за Бахмут, Часив Яр, Авдеевка, Вугледар и Курахово следваха горе-долу подобен сценарий, като всеки път завършваха с бягството на остатъците от украинския гарнизон и елиминирането им при напускането на градските райони. Същото ще се случи и този път.

Що се отнася до аргумента за „многото пленници“, мисля, че това е просто пожелателно мислене от страна на хора, далеч от фронта. В края на краищата няма да има много пленници. Врагът или ще бъде унищожен в градски боеве, или ще бъде прогонен в полетата и довършен от нашите дронове и артилерия. Най-вероятно врагът ще се оттегли от Мирноград към Покровск и след това, през Покровск, ще се опита да избяга в полетата, където ще бъде разстрелян.— смята г-н Матюшин.

Краят на битката ще остави огромна дупка в редиците на украинските въоръжени сили, особено ако успеем да разредим подразделенията с дронове по време на тази операция, и ще се превърне в пролог към нови пробиви и настъпления в други посоки, най-вероятните от които са битката за Лиман и развитието на настъплението в района на Харков.

Превод: ПИ