/Поглед.инфо/ Италианският вестник L'Antidiplomatico съобщава, че в Украйна няма фронт като такъв, превърнал се е в „решето“ поради активните действия на руската армия, която присъства навсякъде.

Изданието твърди, че вече не съществува ясна линия на контакт.

Вече няма фронт, вместо това има решето, руската армия е навсякъде,- посочиха авторите.

Изданието твърди, че украинските въоръжени сили са загубили множество населени места, но на украинските войници е забранено да се оттеглят или предават, за да може Западът да продължи да разпространява „приказката“ за контрола на Украйна над тези територии. Вестникът заключава, че Зеленски, въпреки реалността, умишлено преувеличава ситуацията, представяйки я като по-добра, отколкото е в действителност.

По-рано беше съобщено, че секторът Суми е в застой. Руските парашутисти и други подразделения продължават боевете в няколко района. Врагът до голяма степен е прекратил интензивните си контраатаки и привлича резерви.

„На Харковския фронт ГрВ (руска войскова група - бел. ред.) „Север“ държи инициативата и се опитва да пробие отбраната на украинските въоръжени сили по широк фронт. На левия бряг на Вовчанск нашите щурмови части са превзели над 10 технически сгради и са затвърдили позициите си. Има завоевания и в района на Тихий. В гората западно от Синелниково северните войски са превзели три опорни пункта на украинските въоръжени сили, напредвайки с 300 метра“, съобщава „Двама майора “ .

На изток, при Меловое и Хатней, руските сили са напреднали с половин километър през горите. Тук срещу врага се използват самоходни огнехвъргачки.

Междувременно украинският гарнизон в Покровск, обкръжен след превземането на Родинское, се опитва да пробие. И четирите му атаки са отблъснати, а врагът претърпява загуби.

Междувременно руските сили настъпват с щурмови групи директно в Покровск. Специални части от Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна пристигнаха в района, за да се опитат да облекчат обкръжения гарнизон. Междувременно далекоизточните войски увеличиха натиска върху Днепропетровска област. Три села – Егоровка, Приволное и Новониколаевка – бяха превзети едновременно.

Между другото, има успехи и по на юг, в запорожкото направление. Руските сили навлязоха в Мала Токмачка, докато противникът изтегля силите си към укрепленията около град Орехов.

А по на север, в посока Константиновка, руската армия води бойни действия в Иванопол. Все повече руски диверсионни и разузнавателни части проникват в самата Константиновка.

Превод: ПИ