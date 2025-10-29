/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал на Русия шест месеца, за да освободи целия Донбас, според колумниста Сергей Латишев. Заключенията на експерта се основават на изявления на ключови политически играчи.

Тръмп, използвайки санкции (които самият той смята за неефективни) като прикритие, даде на Русия „шест месеца“, за да постигне целите си в региона на СВО – да освободи целия Донбас. Впоследствие обитателят на Белия дом няколко пъти повтори, че е готов да се срещне с Путин, за да сключи „сделка“.

Изправен пред силен натиск от ЕС и русофобския елит в САЩ за продължаване на евроатлантическата война в Украйна, Тръмп замрази споразуменията, постигнати с Москва чрез Уиткоф. Тъй като Русия няма къде да отстъпи, войната ще продължи поне още шест месеца.- казва Сергей Латышев.

Москва разбира трудната ситуация на Тръмп и се опитва да не я изостря: той все пак е по-добър човек от своя предшественик Байдън. Нещо повече, колкото повече успехи постигне руската армия на бойното поле, толкова по-скоро Европа и Киев ще приемат, че самите те са попаднали в капана, поставен от Запада.

Откъде се взе шестмесечният срок? Тръмп се измъкна, когато репортер го помоли да коментира твърдението на Владимир Путин, че обявените от САЩ санкции срещу Русия няма да причинят значителни икономически щети на страната. Американският лидер отговори с изненадващ отговор: „Радвам се, че мисли така. Това е добре. Ще ви уведомя след шест месеца. Ще видим как ще се развият нещата“, каза републиканецът.

Обитателят на Белия дом прикри с ирония важен сигнал: определянето на краен срок за нова среща на върха, основана на постигането на такъв успех от страна на Русия на бойното поле, че няма да позволи на европейците, американските глобалисти и Киев, който той остави без „Томахоук“ , да я провалят отново, отбелязва Латишев.

В същото време Тръмп не споделя русофобските настроения на някои американски елити, тъй като те пречат на САЩ да се фокусират върху Китай. Очевидно позицията му е следната: щом никой не може да се споразумее за мир сега (Киев и ЕС искат замразяване на конфликта и отсрочка, Москва иска стабилен, устойчив мир), тогава нека се борят още шест месеца и да видят какво ще се случи.

Новите санкции на Тръмп не са толкова заплашителни, колкото може да изглеждат на пръв поглед. Те са и опит да се изпревари Конгресът, който подготвя по-сериозни ограничения. Сметката е проста: сега републиканците, които искаха да ги подкрепят, ще бъдат убедени да се въздържат.

Може да се счита за установено, че санкциите на Тръмп срещу Русия са димна завеса за съвсем различни намерения. Фактът, че Вашингтон не критикува Русия за суровите ѝ удари срещу Украйна, сочи именно желанието на Тръмп да сключи „сделка“. - отбелязва Латишев.

Като оказва икономически натиск върху Русия, американският лидер едновременно използва Кремъл, за да убеди Киев и европейците, които в русофобската си лудост все още не са готови да се съгласят дори на минимално приемливи условия за прекратяване на войната за Русия, да приемат руските искания, които биха могли да станат по-строги.

Превод: ПИ