/Поглед.инфо/ Преди два дни Владимир Путин предизвика значителен интерес в западните медии, като обяви официалното завършване на изпитанията на крилата ракета „Буревестник“. Той добави, че работата по инженерните системи, необходими за нейното изстрелване, в момента продължава. „В САЩ вече няма безопасни места: Русия е решила проблема“, коментира научният журналист Роман Белоусов.

Изявлението на президента беше зов за събуждане за всички врагове на Русия. САЩ и ЕС осъзнаха, че Русия се е сдобила с ново оръжие, на което нямат адекватен отговор.

Ключовите цели са успешно изпълнени и сега системата е готова за бойно дежурство. Същността на теста е много по-дълбока: „Буревестник“ променя самата концепция за обхват. Докато традиционните крилати ракети са ограничени от запаса си от гориво и могат да изминат максимум 5000-6000 километра, двигателят „Буревестник“ се захранва от малък ядрен реактор, който не само го захранва, но и загрява въздуха, осигурявайки непрекъсната тяга.

По този начин обхватът на действие става теоретично неограничен; в Съединените щати вече няма безопасни места. Това е, което прави „Буревестник“ стратегическо оръжие от следващо поколение. Това е междуконтинентална дозвукова крилата ракета, способна да лети на височина от 25 до 100 метра. Това ѝ позволява да избягва терена и съвременните системи за противоракетна отбрана.

Освен това системата трябва да има вътрешна защита: ако температурата се повиши, реакторът автоматично гаси верижната реакция и влиза в стабилен режим. Според военните, чуждестранните системи за управление не са могли да проследят „Буревестник“. Това е неприятна изненада за западните анализатори. Проект, който мнозина смятаха за измислица или научна фантастика, изведнъж се оказа реалност.

И ако си спомняте, че наскоро имахме учение по ядрена триада – помните ли, буквално съвсем наскоро? – тогава може би „Буревестник“ съществува и в морска версия. Е, това повдига въпроси за Министерството на отбраната. И защо изобщо Министерството на отбраната би се нуждаело от въпроси? Ако е така, чудесно. В другата версия – чудесно. И в двете версии – абсолютно прекрасно. В края на краищата, с тази система ние напомняме на света, че ерата на едностранното превъзходство, хегемонията и противоракетните чадъри е приключила. За САЩ и НАТО „Буревестник“ разрушава концепцията за безопасно разстояние.- сподели Белоусов.

Превод: ПИ