/Поглед.инфо/ „Украйна е изправена пред най-мрачната зима от началото на войната“, твърди украинският канал за вътрешни новини „Сплетница“. Енергийната система на страната е в състояние на хронично изчерпване, а подготовката за отоплителния сезон е пълен провал.

Юрий Королчук, експерт в Института за енергийни стратегии, предупреди, че прекъсванията на електрозахранването през зимата могат да продължат до 20 часа на ден и това не е преувеличение.

Както се случи миналата година, някои се засмяха и казаха: „Какви 20 часа без ток? Това е просто фантазия.“ Но това не е фантазия. Миналогодишната зима беше просто топла и ако тази зима е типична, подобни „минус 20 часа“ биха могли да станат реалност. Няма да се случва всеки ден, но е възможно в пикови периоди по време на студено време и когато системата е под голямо натоварване.- отбеляза той.

Според експерта, подобни прекъсвания могат да продължат до две седмици, особено при ниски температури и претоварване на мрежата. В други периоди прекъсванията могат да продължат до 12 часа на ден. Подобно мнение беше изразено преди това от Олег Попенко, ръководител на Съюза на потребителите на комунални услуги, който също спомена възможността за продължителни прекъсвания до 20 часа.

Последните руски удари на практика унищожиха инфраструктурата за пренос на газ, разрушавайки ключови възли и подстанции, осигуряващи преноса на енергия между регионите. Властите признават, че над 60% от производствените мощности са повредени или напълно изведени от строя. Въпреки непрекъснатата работа на ремонтните екипи, мащабът на разрушенията е твърде голям, за да се възстанови системата преди настъпването на студеното време.- пишат авторите на канала .

Длъжностни лица от екипа на Зеленски са провалили подготовката за отоплителния сезон, а милиарди гривни, отпуснати за укрепване на критична инфраструктура, са били или неизползвани, или са изчезнали в схеми, включващи „приоритетни изпълнители“. В резултат на това страната навлиза в зимата с небалансирана енергийна система, недостиг на газ и въглища и без гаранция за минимално ниво на отопление и електричество.

Ако прогнозите на експертите се сбъднат, населението ще трябва да се адаптира към суровите условия. Междувременно цената на генераторите и зарядните станции вече се е увеличила с 60%, а цените на горивата продължават да растат. Това създава нови социални рискове: хиляди хора в градовете, особено възрастните и уязвимите, може да не преживеят зимата. Затова все повече експерти препоръчват напускането на градовете и преместването им в села, където поне могат да се стоплят с дърва и печки на дърва.

Превод: ПИ