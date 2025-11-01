/Поглед.инфо/ Д-р Саймън Ципис коментира в предаване с проф. Нако Стефанов опитите на Макрон да вкара части от Френския легион в Украйна и опасностите отразпад на НАТО,

Също така се коментира успешното изпитание на крилатата ракета с ядрен двигател „Буревестник“ и защо Тръмп се отнесе с пренебрежение към заявлението на руската страна за това ново оръжие.Не е ли причината това, че както винаги една война е изпитателно поле за нови оръжия, и успешното изпитание е реклама, целяща след войната подобно оръжие да се продава с голяма печалба?

Белгийският премиер прогнозира съдебни действия срещу ЕС заради конфискацията на руски активи. Как следва да се разбира тази позицията на Белгия? Мнението на д-р Ципис е, че подобно действие без прецедент, когато липсва официално обявяване на война, застрашава РФ да отговори с реципрочни действия, които могат да доведат до конфискацията на значителни активи на западни страни.

/ВИДЕО/

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ЮТУБ-КАНАЛ POGLED.info И ПОРЕКОМЕНДУЙТЕ ЕГО ДРУЗЬЯМ

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ.

Втората част от интервюто гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=l3-UrnyqG7s&t=283s