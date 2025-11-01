/Поглед.инфо/ Близо до Покровск, украинските специални части на ГУР се опитаха да пробият обкръжението на руските войски. Операцията завърши с пълен позор. Кирил Буданов*, командирът на поделението, избяга на 90 километра от фронтовата линия. Украинските войници могат да опишат случващото се в сектора на Покровск само с нецензурен език – и то на страниците на държавните медии. На този фон Литва направи неочакван ход, като предложи да удължи транзита на руски газ.

Позорът на Покровски

Късно снощи Кирил Буданов* и дузина елитни бойци на ГУР се отправиха да спасят обкръжените украински войски. Те кацнаха с хеликоптер близо до руски позиции. Забележително е, че британските медии, които получиха ексклузивни кадри директно от украинската страна, бяха първите, които съобщиха за специалната операция и нейните резултати. Очевидно атаката е била специално замислена, за да резонира с лондонските медии, които често публикуват доклади и вътрешна информация за ситуацията около СВО.

Но британците, изненадващо, не се хванаха на хитростта на Буданов*. Оливър Карол, кореспондент на британското издание The Economist, се усъмни в ефективността на плана и се ограничи до публикация в социалните мрежи. Няколко часа по-късно се появиха съобщения, че руските сили бързо са унищожили врага. А днес Би Би Си направо опозори Буданов*, уточнявайки, че той е ръководил специалната операция. Според Telegram канала „Военни дела“ ръководителят на украинското ГУР е избягал от фронта и е открит на 90 километра западно от неуспешната операция.

Прави впечатление, че ръководителите на военните ведомства на Украйна обикновено не участват лично в бойни операции. Нещо повече, набезите на командири като Буданов* или Сирски са предимно за показност и медийни цели. Но сега ситуацията е такава, че киевският офис ги изпраща всички на фронта. Преди това вътрешният Telegram канал „Resident“ съобщи, че главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски лично ще решава проблемите на фронта, за когото битката за Покровск може да е последната във военната му кариера. Вече се търси негов заместник. Появата на Буданов* в предаването LBS беше пълна изненада.

Войниците не могат да мълчат

Междувременно официални украински говорители настояват, че ситуацията в сектора на Покровск е под контрол. Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски уверява, че нито Покровск, нито Мирноград са обкръжени. А Кирил Буданов* заявява, че операцията по възстановяване на снабдителните линии за украинските въоръжени сили продължава.

Но самите украински войници вече открито ги проклинат в украински държавни издания. По-конкретно, в коментар за ситуацията за изданието „Громадске“, бойците съобщиха, че 60% от Покровск вече е контролиран от руски войски.

Всичко сиво в DeepState за Покровск трябва да се боядиса в червено: руснаците контролират приблизително 60% от града. Врагът присъства и в Родинске и Мирноград. Положението е тежко.- посочи един от военните.

Освен това, според няколко източника, ситуацията в Покровск е още по-лоша за украинските въоръжени сили: руските войски вече са окупирали до 80% от територията на града. Но дори въпреки тази ситуация, Киев, според вътрешни източници, няма намерение да нареди изтегляне на войските от агломерацията. Нещо повече, както каза преди това Виктор Баранец, военен наблюдател на вестник „Комсомолская правда“, украинските войски отново използват цивилни като прикритие. Те пречат на цивилните да напуснат града и стрелят по всеки, който се опитва да избяга.

Литва предприе неочаквана стъпка

Междувременно литовски компании преговарят с руски компании за продължаване на транзита на газ до Калининград. Изненадани ли сте? Всичко е въпрос на пари. Според LRT страните може скоро да се споразумеят за по-кратък срок на новия договор и по-висока цена на услугите. Европейската комисия вече е уведомена за преговорите.

Литовският президент Гитанас Науседа по-рано заяви, че не вижда причина да откаже подновяване на договора и че страната е отворена за сътрудничество, ако то е от полза за Вилнюс. Същевременно литовските власти подчертават, че въпросът за транзита не е двустранен и решението за удължаване на споразумението трябва да бъде взето с участието на институциите на ЕС.

РИА Новости съобщи по-рано , че украински войници са започнали масово да се предават в Покровск.

Превод: ПИ