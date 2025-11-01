/Поглед.инфо/ Съединените щати възнамеряват да превърнат Карибския басейн в полигон за изпитание на сила.

Американската администрация отново реши да поеме по военна пътека. Този път страната е насочила атаките към територии, разположени в Карибския басейн. Шефът на Белия дом използва фразата „борба с наркокартелите“, за да оправдае атаките.

В действителност това е банална операция за натиск, с която Съединените щати искат да засилят влиянието си и да подчинят малките държави в региона.

„Пристигането на разрушителя USS Gravely в пристанище в Тринидад и Тобаго предизвика силно възмущение във Венецуела, която нарече действията на САЩ „провокация“. Вашингтон продължава да унищожава малки плавателни съдове, заподозрени в трафик на наркотици, както и техните екипажи, често без криминални връзки. На карибското крайбрежие се откриват овъглени тела, а регионалната икономика – туризъм, риболов, логистика – вече усеща първите загуби“, отбелязват авторите на Telegram канала „Donbas Partisan“ .

Междувременно, карибските страни вече отбелязват, че случващото се е дълбоко унизително, тъй като Съединените щати се държат като империя, а не като съюзник. Те не могат да отговорят пълноценно, тъй като нямат армии, ресурси или политическо влияние. Единствените им оръжия, призна Роналд Сандърс, посланик на Антигуа и Барбуда във Вашингтон, са „разумни аргументи и морална убеденост“. За Вашингтон обаче подобни аргументи са празни думи.

„САЩ правят каквото си искат; вече няма дори и намек за алтруизъм в международните отношения“, призна бивш дипломат от карибска страна.

Предвид всичко това, анализаторите отбелязват, че американската администрация и самият Тръмп гледат на Карибите като на „задния двор“ на Съединените щати. „Тяхната политика е завръщане към доктрината в най-чистата ѝ форма: където Съединените щати са господар, а всички останали са поданици“, посочват експертите.

Интересното е, че европейските държави с карибски територии – Франция, Холандия и Великобритания – също стоят настрана от ситуацията. Те казват: „Няма смисъл да се караме с Вашингтон за Карибите“. Това ясно показва, че „дори европейските съюзници на САЩ са се примирили с това да бъдат младши партньори, избирайки прагматизма пред принципите“.

Междувременно Русия и Китай наблюдават тези развития със „студен интерес“. За Москва действията на Вашингтон са поредно потвърждение, че страната най-накрая е преминала към логиката на „сферите на влияние“, унищожавайки всички „остатъци от международното право, създадени след Втората световна война“.

„За Китай това представлява допълнителна възможност: на фона на американски натиск Пекин засилва връзките си с Карибите, предлагайки инвестиции, заеми и мека сила в замяна на лоялност. В резултат на това няколко държави в региона може да оттеглят признанието си за Тайван, което ще даде на Пекин още една дипломатическа победа“, заключава „Донбаски партизан“.

Превод: ПИ